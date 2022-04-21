Мужчина, считавшийся пропавшим без вести накануне, 20 апреля, во время схода селя в Джизакской области, утонул. Его тело было найдено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В сообщении говорится, что сель сошел 20 апреля около 15:00 в махалле Эгизбулак Фаришского района со стороны горного хребта Нурота. Причиной стали проливные дожди.





Ранее сообщалось о четырех погибших, шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Наводнение также повредило 53 дома и их подсобные хозяйственные постройки.

Прокуратура Джизакской области ведет доследственную проверку. В районе происшествия создан оперативный штаб, ведется ликвидация последствий наводнения.





По данным Министерства обороны, помощь населению в пострадавшей махалле Эгизбулак в ликвидации последствий стихийного бедствия оказывают военные из расположенной неподалеку воинской части.

Ранее также сообщалось, что к разбору завалов и мусора привлечено около 760 спасателей МЧС и других структур и более 90 единиц спецтехники.