20 апреля около 15:00 со стороны Нуратинского горного хребта в махаллю «Эгизбулок» Форишского района Джизакской области после обильных дождей сошли селевые потоки. Сообщается о 5 погибших, включая 2 детей.

На месте происшествия создан рабочий штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Абдуллой Кулдашевым. Для оказания помощи населению и ликвидации последствий стихии здесь работают хоким Джизакской области Эргаш Солиев и другие руководители государственных органов и организаций.

Корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ëдгоров 21 апреля посетил махаллю «Эгизбулок» и подготовил фоторепортаж.

В результате селя 53 дома были полностью разрушены, 44 получили средние и 163 менее серьёзные повреждения. Пострадали и социальные объекты — были подтоплены первые этажи школы №15 и детсада №9, а также 1,5 км дорог в махалле.





Более 100 человек, проживающих в 25 домохозяйствах, временно переселены в дома близких родственников, для которых районным хокимиятом создан резерв продуктов первой необходимости.

В работах по ликвидации ЧС участвуют около 940 сотрудников подразделений МЧС, правоохранительных органов, хокимиятов, привлечено 63 единиц специальной техники.

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Дворы домов заполнены глиной.













Глава МЧС Абдулла Кулдашев беседует с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым о строительстве бетонной канавы для пропуска воды в зоне основного затопления. Они также обсуждали принятие мер для предотвращения будущих стихийных бедствий.













Для помощи местным жителям методом хашара сюда прибыли жители Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской и других областей. Группы спасателей МЧС и военных помогают очищать дворы и прилегающую территорию, разбирать дома, ставшие непригодными для проживания.









Жители собирают и чистят уцелевшие предметы.





Один из жителей рассказывает хокиму, как он спас свою семью.

Школа, где затопило первый этаж. Она стала центром оказания необходимой помощи населению. Здесь, наряду с едой, пострадавшим раздают и предметы обихода, в том числе постельное белье.





Школьный двор. Учреждение посетили представители Министерства народного образования.

















Помощь поступает из Пахтакорского, Дустликского, Мирзачульского районов области, а также из других регионов и распределяется среди жителей.





В Эгизбулоке создан специальный штаб МЧС.