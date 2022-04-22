17 марта Центральный банк Узбекистана повысил основную ставку на 3 процентных пункта — до 17% годовых. Регулятор ужесточил денежно-кредитные условия, чтобы смягчить шоки, не допустить резких колебаний курса национальной валюты, а также повысить доходность активов в сумах через рост реальных процентных ставок по срочным депозитам (до 1 года).

В марте ставки по срочным депозитам в национальной валюте действительно выросли на 0,5% — до 20,9% для физических лиц. Ставки для юрлиц увеличились с 15,5% до 16,2%.





При этом с увеличением процентов по депозитам также ожидались высокие ставки по кредитам. Если займ для населения подорожал на 0,5% — до 21,8%, то для компаний он стал дешевле на 1,1% — до 20,2%.

На запрос «Газеты.uz» в Центральном банке сообщили, что в марте процентные ставки по кредитам формировались под влиянием монетарных условий, наряду с процентами по депозитам, надбавками за риск, банковскими ожиданиями и другими операционными расходами.

Снижение ставок по кредитам для бизнеса на 1,1% по сравнению с февралём связано с тем, что около 80% кредитных договоров для предпринимателей были заключены до изменения основной ставки ЦБ, говорится в сообщении.

«В марте текущего года банки выделили кредиты в национальной валюте на общую сумму 11,1 трлн сумов, в том числе 4,2 трлн сумов для предпринимателей. Эффект изменения основной ставки Центрального банка влияет на процентные ставки по кредитам в экономике с определённой задержкой», — отметил регулятор.

Что такое ключевая ставка и как она влияет на нашу жизнь

Основная ставка Центрального банка — это минимальный процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам. Получив кредит у Центробанка, банки дают кредиты компаниям, розничным потребителям и другим банкам уже под собственный процент, который чуть выше процента ЦБ.

Основная ставка является ключевым инструментом денежно-кредитной политики, с помощью которого ЦБ может контролировать курс сума и влиять на экономику страны.

Низкая ставка означает, что деньги стоят дёшево. В результате компании и население активнее берут кредиты, бизнес, а с ним и экономика, развиваются. Негативным эффектом такой политики может стать рост инфляции — деньги стоят дёшево, поэтому их становится много. При низкой ставке растёт привлекательность спекулирования, поэтому банки активно скупают иностранную валюту. Это приводит к снижению курса сума, которого на рынке становится много. В ответ ЦБ тоже может повысить ставку. Тогда торговля валютой становится менее выгодной, спекулянты выкупают сумы с рынка и курс стабилизируется.

Если в экономике наблюдается существенное ускорение уровня инфляции и Центральный банк повышает основную ставку, то банки, вероятно, повысят процентные ставки по кредитам и депозитам, так как стоимость привлечения денег становится больше. Однако вместе с тем высокая ставка несет и негативные последствия: покупательная способность населения и темпы развития экономики проседают.

При снижении инфляции, и соответствующем понижении основной ставки, привлечение денег банками на межбанковском рынке обходится дешевле, и соответственно, они предоставляют кредиты по относительно невысоким процентным ставкам, и финансовые ресурсы становятся более дешёвыми для населения и бизнеса.

Основная ставка Центрального банка может также применяться при заключении договоров с клиентами. В таких случаях, процентная ставка по кредиту «привязывается» к основной ставке, и размер выплат процентов по кредиту будет изменяться в зависимости от уровня основной ставки. Для новых договоров процентная ставка станет выше, для старых — зависит от условий договора.

Чтобы смягчить влияние от повышения основной ставки постановлением президента от 8 апреля процентные ставки по программам ипотеки и образовательным кредитам до конца года останутся без изменений.

Важно отметить, что снижение процентных ставок также сильно зависит от конкуренции на банковском рынке.

21 апреля Центробанк решил сохранить основную ставку без изменений на уровне 17%. Несмотря на определённую стабилизацию экономической ситуации в основных странах-торговых партнёрах, в том числе валютных курсов, уровень неопределённости и рисков остаётся высоким, отметил регулятор. ЦБ ухудшил прогнозы по инфляции, денежным переводам и росту ВВП.