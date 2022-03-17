Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение увеличить основную ставку на 3 процентного пункта и установить ее на уровне 17% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

Более подробную информацию ЦБ опубликует в ближайшее время.

Последнее повышение ставки было в сентябре 2018 года (с 14% до 16%), затем ЦБ дважды в течение 2020 года понижал ставку: в апреле (с 16% до 15%) и в сентябре (с 15% до 14%), пишет Spot. С 11 сентября 2020 года ключевая ставка держалась на уровне 14% годовых.

Наименьшая ставка была установлена с января 2015 года по май 2017 года — 9%, наивысшая — в 1995 году (300%).

Заседание правления ЦБ должно было состояться 10 марта, но было отложено с учётом «рисков внешнеэкономической конъюнктуры и высокой неопределённости».

«На фоне этого необходимо провести дополнительный анализ для оценки изменений в экономиках основных торговых партнёров и их влияние на экономику нашего государства», — объяснили в Центробанке.

Как мы писали ранее, Национальный банк Казахстана также поднял базовую ставку сразу на 3,25 процентных пункта — до 13,5% — для снижения давления на валютный рынок и удержания инфляционных ожиданий. Российский ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% еще в феврале, через несколько дней после начала войны в Украине и объявления странами Запада нескольких пакетов санкций против РФ.

Основная ставка ЦБ — один из ключевых инструментов денежно-кредитной политики. Она представляет собой процентную ставку, от которой отталкиваются все остальные ставки денежного рынка, по которым банки заимствуют средства друг у друга и у ЦБ. Таким образом, основная ставка оказывает влияние на уровень процентных ставок в экономике, а также на потребительские и инвестиционные решения населения и бизнеса, которые в свою очередь влияют на внутренний спрос и инфляцию.