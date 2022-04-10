Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля подписал постановление (ПП-199), согласно которому процентные ставки по программам ипотеки и образовательным кредитам до конца года останутся без изменений.

Документом сохраняются ставки по ресурсным средствам, выделяемым Министерством финансов банкам, до конца 2022 года. По ипотечному кредиту — 13%, образовательному — 10%. При этом банки будут выделять кредитополучателю займы для образовательных целей по ставке 14%.

В случае если Центральный банк снизит основную ставку с 14%, предусмотрено пропорциональное снижение процентов по кредитам.

После недавнего повышения основной ставки ЦБ до 17% должны были вырасти процентные ставки по новым кредитам и стоимость кредитных ресурсов. Но президент поручил сохранить прежние ставки до конца года.

Недавно Центробанк запустил портал финансовых услуг банков для физических лиц BankXizmatlari.uz. На нём можно сравнить предложения по вкладам, получить предварительные расчёты по кредитам и узнать наиболее выгодный обменный курс.