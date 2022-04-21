Узбекистан в последние годы привлек значительные кредитные ресурсы из России. Главным образом у банков, которые сейчас находятся в санкционном списке — «Газпромбанк», ВТБ, ВЭБ и другие. Учитывая, что эти банки должны финансировать крупные экономические проекты в стране, возникают риски, что Узбекистан может лишиться этого финансирования из-за санкций.

На запрос «Газеты.uz» в Центральном банке сообщили, что доля кредитов, привлеченных у российских банков, находящихся под жесткими санкциями, в общей сумме обязательств местных банков перед иностранными невелика.

По данным регулятора, банки привлекли международные юридические консалтинговые компании, чтобы своевременно и без создания риска вторичных санкций погасить обязательства перед российскими санкционными банками.

«Были приняты меры для проведения каждой сделки на основании заключения юридических компаний. Это, в свою очередь, создает возможность бесперебойного привлечения ресурсов с международных финансовых рынков для непрерывного финансирования крупных экономических проектов в будущем», — отмечается в сообщении.

Российское финансирование

«Газпромбанк» в 2021 году банк заключил несколько кредитных соглашений с компаниями, работающими в Узбекистане. Например, он намеревается предоставить 750 млн долларов владельцу Самаркандского химзавода на два проекта, а также 300 млн долларов «Узтрансгазу». Помимо этого, «Газпромбанк» вошёл в консорциум, который выделит Sanoat Energetika Guruhi (бывш. Jizzakh Petroleum) 800 млн долларов для строительства нового газохимического комплекса в Бухарской области. До этого банк выделил кредит на 120 млн долларов для реализации проекта на Шуртанском газохимическом комплексе, а также планировал принять участие в финансировании модернизации аэропорта Самарканда.

ВТБ для финансирования инвестиционной программы Навоийского горно-металлургического комбината планировал выделить 1 млрд долларов;

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ в 2019—2022 годах планировала выделить 174 млн евро на поддержку поставок российской высокотехнологичной продукции в Узбекистан. ВЭБ.РФ также открыл «Узбекнефтегазу» кредитную линию на 650 млн долларов. Корпорация также выделяла кредит в 712 млн евро без государственных гарантий и поручительств на строительство медной обогатительной фабрики в составе АГМК.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что в Узбекистане банки рекомендуют своим клиентам перевести международные расчёты с зарубежными партнёрами из российских банков, попавших под санкции, в другие, чтобы предотвратить нежелательную блокировку средств.

Напомним, на фоне войны в Украине западные страны начали вводить санкции в отношении российских банков.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов, банки из SDN-списка («чёрного списка») отрезаны от всех международных отношений, так как, согласно закону CAATSA США («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), любой банк мира, который вступит в крупную сделку с банком из SDN-списка, сам подпадёт под вторичные санкции.

Риск этот теоретический, пока таких прецедентов не было. Однако США уже анонсировали, что ужесточат отслеживание содействия российским подсанкционным лицам по всему миру, что делает угрозу вторичных санкций более серьёзной.