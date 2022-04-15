Правительство Узбекистана рекомендовало коммерческим банкам информировать своих клиентов о попавших под санкции российских банках при работе с зарубежными партнёрами.

Такое поручение Центральному банку и банкам дано 28 марта на заседании правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования под председательством вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова. Информацию «Газете.uz» подтвердили в ЦБ.

В частности, Центробанку и банкам поручено провести работу с местными предприятиями, чтобы определить, не попадают ли банки зарубежных партнёров под санкции, и наладить систему информирования предприятий перед проведением каких-либо экспортно-импортных операций.

Банк «Ипак йули» 14 апреля сообщил, что приостанавливает проведение международных платежей во всех видах валют, кроме российских рублей, в связи с применением санкций в отношении нижеперечисленных банков России и их зарубежных филиалов:

«Сбербанк»

"Новикомбанк"

"Промсвязьбанк"

"ВЭБ.РФ"

"Тинькофф банк"

Банк «Россия»

Банк «Открытие»

ВТБ

"Альфа банк"

Московский кредитный банк

Черноморский банк развития и реконструкции

Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»

"Генбанк"

Индустриальный сберегательный банк

«Росэксимбанк»

Банк Москвы

«Саровбизнесбанк»

"Росгосстрах Банк"

Вьетнамско-Российский совместный банк

Западно-Сибирский коммерческий банк

«Настоятельно рекомендуем всем клиентам перевести международные расчёты со своими зарубежными партнёрами в другие банки в целях предотвращения нежелательной блокировки средств», — говорится в сообщении.

KDB Bank ещё 4 марта сообщил, что составил список санкционных банков, транзакции с участием которых не может исполнить.

«По экспортно-импортным или другим внешним контрактам, в которых участвует какой-либо банк или финансовый институт, перечисленный в списке санкционных банков, необходимо пересмотреть банк бенефициара во избежание образования просроченной дебиторской или кредиторской задолженности», — говорится в уведомлении банка.

Актуальный список, составленный KDB Bank, насчитывает 53 зарубежных банка, в том числе белорусских, по состоянию на 6 апреля.

Напомним, на фоне войны в Украине западные страны начали вводить санкции в отношении российских банков.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов, банки из SDN-списка («чёрного списка») отрезаны от всех международных отношений, так как, согласно закону CAATSA США («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), любой банк мира, который вступит в крупную сделку с банком из SDN-списка, сам подпадёт под вторичные санкции.

Риск этот теоретический, пока таких прецедентов не было. Однако США уже анонсировали, что ужесточат отслеживание содействия российским подсанкционным лицам по всему миру, что делает угрозу вторичных санкций более серьёзной.