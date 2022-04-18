Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 18 апреля вынес приговор по делу о женщине, которая сбросила свою дочь в вольер к медведю в столичном зоопарке, сообщил официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

В конце марта Генеральная прокуратура Узбекистана со ссылкой на результаты комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы сообщала, что Зилола Тулаганова страдает «приобретённым пожизненно психическим расстройством», что «свидетельствует о её неспособности давать правильные показания на следствии и в суде».

Судья Зарина Ахатова признала подсудимую виновной в совершении общественно опасного деяния в состоянии невменяемости и решила направить её на лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением в Ташкенте.

28 января примерно в 14:30 молодая женщина (1991 года рождения) сбросила трёхлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке. Кавказский бурый медведь по кличке Зузу не тронул девочку. Ребёнок получил травмы от падения с высоты. Прокуратура возбудила в отношении женщины уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 через статью 25 УК (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии).

Позже отец женщины рассказал, что она состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, подвергалась давлению в семье и пыталась развестись с супругом.