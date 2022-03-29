Прокуратура Юнусабадского района Ташкента направила дело женщины, бросившей свою дочь в вольер к медведю в столичном зоопарке, в суд «для вынесения решения о применении принудительных мер медицинского характера», сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамустдинов.

По результатам комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы установлено, что женщина страдает «приобретенным пожизненно психическим расстройством», что свидетельствует о её неспособности давать правильные показания на следствии и в суде, говорится в сообщении.

Согласно статье 91 Уголовного кодекса, принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам, страдающим психическими расстройствами, совершившим общественно опасные деяния, с целью лечения этих лиц и предупреждения совершения ими новых общественно опасных деяний.

Статья 93 предусматривает такие меры, как принудительное амбулаторное наблюдение и лечение в психоневрологическом диспансере (кабинете районного или городского психиатра) по месту жительства, принудительное лечение в отделении с общим наблюдением психиатрического учреждения, в специализированном реабилитационном отделении, в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением или в принудительное амбулаторное наблюдение и лечение в отделах оказания лечебно-профилактической помощи учреждений по исполнению наказания и специализированной больнице для осужденных.

Согласно законодательству при назначении принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием элемента состава преступления. При этом после выздоровления лица производство по уголовному делу возобновляется и лицо может быть привлечено к ответственности либо подвергнуто наказанию на общих основаниях, если не истекли сроки давности либо не наступили другие основания, для освобождения лица от уголовной ответственности и наказания.

28 января примерно в 14:30 молодая женщина (1991 года рождения) сбросила трёхлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке. Кавказский бурый медведь по кличке Зузу не тронул девочку. Ребёнок получил травмы от падения с высоты. Прокуратура возбудила в отношении женщины уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 через статью 25 УК (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии).

Позже отец женщины рассказал, что она состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, подвергалась давлению в семье и пыталась развестись с супругом.