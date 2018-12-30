Завершение первого этапа проекта строительства современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации" на базе аэродрома «Ташкент-Восточный» намечено на 2020 год. Об этом сообщила компания «Узбекистон темир йуллари», реализующая проект.

Напомним, проект осуществляется согласно постановлению президента Узбекистана от 30 июня 2017 года. Размещавшаяся на аэродроме раньше военно-транспортная авиация передислоцирована.

Стоимость первого этапа оценивается в 140 млн долларов, из которых 65 млн долларов будут выделены из Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

Планируется, что новая воздушная гавань будет иметь два терминала. Первый предназначен для встреч глав государств, официальных лиц и делегаций. Второй рассчитан на обслуживание представителей деловых кругов и других пассажиров. В новом воздушном комплексе также будет функционировать грузовой терминал.

На территории комплекса будут возведены административное здание, здание кетринга, топливозаправочный комплекс, трансформаторные подстанции и другие объекты.

Аэропорт будет иметь возможность принимать и обслуживать все типы воздушных судов, включая Airbus A380. Две взлетно-посадочные полосы длиной 4 км строятся с учетом международных требований для обеспечения высокого уровня безопасности полетов. Аэродром будет оснащен современным светосигнальным, радиотехническим и метеорологическим оборудованием категории «III ИКАО», которое обеспечит взлет и посадку воздушных судов в сложных метеоусловиях.

В строительно-монтажных работах участвуют около 300 специалистов и рабочих и более 300 единиц специализированной техники и механизмов. К настоящему времени выполнены 17 тысяч кубометров бетонных работ на первой взлетно-посадочной полосе. Объем выполненных земляных работ по строительству второй ВПП составил 125 тысяч кубометров.