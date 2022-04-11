В Ферганской долине может быть построен новый международный аэропорт, который станет единым для всех трёх областей региона. Об этом говорилось на презентации проектов в транспортной сфере президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 11 апреля.

Существующие Андижанский, Наманганский и Ферганский аэропорты расположены в черте городов и окружены плотной застройкой, что ограничивает возможности их расширения, отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Стратегией развития аэропортов страны до 2035 года предусматривается до 2026 года реализовать специализацию аэропортов, в том числе развитие аэропорта Ташкента в качестве международного хаба, аэропорта Навои — грузового хаба, аэропортов Самарканда и Бухары — туристических хабов.

За счёт модернизации Ташкентского международного аэропорта планируется повысить пропускную способность до 2400 пассажиров в час, увеличить число регистрационных стоек, кабин паспортного контроля и посадочных выходов.

Была представлена информация о проектах строительства новых пассажирских терминалов в аэропортах Бухары и Ургенча, а также по организации регионального лоукостера.

Обсужден также генеральный план аэропорта «Ташкент-Восточный». Его открытие планировалось на 2020 год, но строительство всё ещё продолжается.

В 2021 году через аэропорты Узбекистана было перевезено 5,4 миллиона пассажиров и 82 тысячи тонн грузов. В результате мер по оптимизации затрат улучшились финансовые показатели всех аэропортов, говорится в сообщении.

С августа 2020 года до конца сезона «Зима 2022/2023» во всех региональных аэропортах Узбекистана, включая аэропорты Андижана, Ферганы и Намангана, был введён режим «открытое небо» с применением пятой свободы воздуха.

В июне того года постановлением президента о развитии сферы туризма аэропорту Андижана было присвоено имя Захириддина Мухаммада Бабура.