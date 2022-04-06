На узбекско-кыргызской государственной границе 5 апреля произошёл инцидент с применением оружия, сообщило кыргызстанское агентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности.

По предварительной информации, в селе Дейрес Аксыйского района Джалал-Абадской области несколько граждан Кыргызстана пытались нелегально провезти груз на лошадях на территорию Узбекистана.

Находясь в 500 м от линии госграницы на территории Узбекистана, они были обнаружены пограничниками Службы государственной безопасности Узбекистана. Требованиям узбекских пограничников остановиться контрабандисты не подчинились, говорится в сообщении.

«В ходе задержания гражданских лиц завязалась потасовка. В целях сохранения своих жизней и здоровья пограничники Узбекистана применили оружие, в результате чего двое граждан получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Остальным нарушителям удалось скрыться на территории Кыргызстана», — отмечается в заявлении.

Со слов пограничников Узбекистана, граждане Кыргызстана пытались провезти контрабандный груз общей стоимостью более 20 тысяч долларов.

Как выяснилось позднее, погибшие граждане — выходцы из Узбекистана, но в 2012 году получили гражданство Кыргызстана. По предварительной информации, при этом они сохранили при себе паспорта Узбекистана. По данным Telegram-канала «Телефонный Клооп», тела погибших узбекская сторона уже передала Кыргызстану.

Накануне вечером состоялась встреча пограничных представителей Узбекистана и Кыргызстана, которые выехали на место инцидента для изучения обстоятельств произошедшего. Пограничные представители договорились, что каждая из сторон проведёт собственное расследование по инциденту, говорится в сообщении.