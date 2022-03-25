В Узбекистане начал свободно открываться Skype. Мессенджер исключён из реестра нарушителей законодательства о персональных данных граждан Узбекистана, куда был включён в июле 2021 года.

Информацию об открытии доступа к сервису «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. Возобновление работы мессенджера — «результат взаимовыгодных переговоров со Skype», отметили в Мининфокоме.

В министерстве добавили, что ведётся работа по постепенному восстановлению доступа и к другим сервисам, включённым в реестр нарушителей законодательства. Сейчас в нём остаются четыре ресурса — Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat.

Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент. Она вступила в силу с середины апреля 2021 года.

В мае прошлого года «Узкомназорат» предписал владельцам «ВКонтакте», Twitter и WeChat обеспечить соблюдение закона, а в июле внёс их в реестр нарушителей. Тогда же в реестре оказался Skype, однако доступ к нему из Узбекистана был ограничен за несколько лет до этого.

Отметим, что к большому количеству других ресурсов, обрабатывающих данные узбекистанцев, ограничения не применялись. В начале ноябре в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы «Узкомназорат», министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.

Несмотря на официальное ограничение доступа к Twitter, в этой социальной сети продолжают публиковаться сообщения пресс-службы президента, правительства, председателя Сената и многих других госорганов. Журналисты даже интересовались, каким VPN пользуются в верхней палате парламента.

В октябре прошлого года президент подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступил в силу с 30 января 2022 года.