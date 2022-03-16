16 марта в Узбекистане начал свободно открываться Twitter (Твиттер) — и сайт, и мобильное приложение, и через мобильный интернет, и через стационарный. Кроме того, внезапно стали доступны TikTok и «ВКонтакте».
Официальных комментариев, с чем это связано, на данный момент нет. Сколько времени продлится «разблокировка», неизвестно. В последние дни многие влиятельные блогеры призывали открыть доступ к сервису, заблокированный в июле прошлого года, особенно на фоне притока в страну IT-специалистов из России и других стран.
Инвестор, генеральный секретарь Узбекско-европейского совета по бизнесу и инвестициям (Брюссель); Ойбек Шайхов в конце февраля писал: «В мире, который уже давно живет именно в цифровой реальности, качественная, официальная и оперативная коммуникация со стороны государства может формировать правильное мнение о стране до того, как данную инициативу перехватит недружественно настроенная внешняя сила».
«Твиттер — сильнейший инструмент, который может быть использован как для формирования корректного мнения, так и для потенциальной дезинформации. Стране нужно не просто разблокировать этот ресурс, но и принять стратегию государства для оперативной внешней коммуникации через соц.сети», — отмечал он.
Государственная инспекция «Узкомназорат» («Узкомнадзор») прошлым летом ограничила доступ к Twitter, TikTok, «ВКонтакте», а также WeChat и мессенджеру Skype за нарушение закона «О персональных данных». Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент. Она вступила в силу с середины апреля того года.
Указанные пять ресурсов остаются в реестре нарушителей закона. При этом к большому количеству других ресурсов, обрабатывающих данные узбекистанцев, ограничения не применялись. В начале ноябре прошлого года в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы «Узкомназорат», министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.
Отметим, что несмотря на официальное ограничение доступа к Twitter в этой социальной сети продолжали публиковаться сообщения пресс-службы президента, правительства, председателя Сената и многих других госорганов. Журналисты даже интересовались, каким VPN пользуются в верхней палате парламента.
В октябре прошлого года президент подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступил в силу с 30 января 2022 года.
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Юрий Храмов
Ничего не изменилось. Все открывалось и до этого, но очень замедленно. Сейчас все так же. Открывается, но видео даже не посмотреть. Релокаторы не оценят такое.
Omirbay Sarsenbaev
Отличный новость!!! Когда WeChat будет заработать?
Енилеев Максим
У меня лично вк не открывается может у ка во та открываится
Alejandro Rodriguez
Насчет VK скажу, что она никогда и не переставала открываться, просто скорость была снижена. Там и сейчас точно также, открывается без проблем, но видеоролики загружаются очень медленно. Я там уже несколько лет трансляции гонок Ф1 смотрел. А в прошлом году в середине сезона весь кайф обломали, а был один из самых захватывающих сезонов в истории.
Если этот коммент читают, представители Мининфокома, пожалуйста, разберитесь уже с этим бардаком, либо заблокируйте доступ полностью, либо всё откройте.
Шалтай Болтай
У меня не открывается, ни с мобильного интернета, ни с wi-fi.