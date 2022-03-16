16 марта в Узбекистане начал свободно открываться Twitter (Твиттер) — и сайт, и мобильное приложение, и через мобильный интернет, и через стационарный. Кроме того, внезапно стали доступны TikTok и «ВКонтакте».

Официальных комментариев, с чем это связано, на данный момент нет. Сколько времени продлится «разблокировка», неизвестно. В последние дни многие влиятельные блогеры призывали открыть доступ к сервису, заблокированный в июле прошлого года, особенно на фоне притока в страну IT-специалистов из России и других стран.

Инвестор, генеральный секретарь Узбекско-европейского совета по бизнесу и инвестициям (Брюссель); Ойбек Шайхов в конце февраля писал: «В мире, который уже давно живет именно в цифровой реальности, качественная, официальная и оперативная коммуникация со стороны государства может формировать правильное мнение о стране до того, как данную инициативу перехватит недружественно настроенная внешняя сила».

«Твиттер — сильнейший инструмент, который может быть использован как для формирования корректного мнения, так и для потенциальной дезинформации. Стране нужно не просто разблокировать этот ресурс, но и принять стратегию государства для оперативной внешней коммуникации через соц.сети», — отмечал он.

Государственная инспекция «Узкомназорат» («Узкомнадзор») прошлым летом ограничила доступ к Twitter, TikTok, «ВКонтакте», а также WeChat и мессенджеру Skype за нарушение закона «О персональных данных». Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент. Она вступила в силу с середины апреля того года.

Указанные пять ресурсов остаются в реестре нарушителей закона. При этом к большому количеству других ресурсов, обрабатывающих данные узбекистанцев, ограничения не применялись. В начале ноябре прошлого года в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы «Узкомназорат», министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.

Отметим, что несмотря на официальное ограничение доступа к Twitter в этой социальной сети продолжали публиковаться сообщения пресс-службы президента, правительства, председателя Сената и многих других госорганов. Журналисты даже интересовались, каким VPN пользуются в верхней палате парламента.

В октябре прошлого года президент подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступил в силу с 30 января 2022 года.

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