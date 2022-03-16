С 16 марта в Узбекистане снимается ряд коронавирусных ограничений. Это предусмотрено решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с COVID-19 во вторник, сообщили пресс-службы Министерства транспорта и Министерства туризма и культурного наследия.

В частности, с этой даты отменяются временные ограничения на передвижение всех лиц через наземные пункты пропуска на границе Узбекистана с Таджикистаном. Принимаются меры по возобновлению работы всех пунктов пограничного пропуска.

Иностранным гражданам при визите в Узбекистане больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген коронавируса при наличии действующего сертификата или паспорта о вакцинации. Если их нет, то необходимо предоставить справку (с QR-кодом) об отрицательном ПЦР-тесте, сданном не менее чем за 72 часа до визита в страну, или пройти экспресс-тестирования при пересечении границы либо по прибытию в Узбекистан.

Кроме того, между Узбекистаном и Казахстаном снимаются все ограничения по свободному пропуску граждан через наземные пограничные пункты пропуска, возобновляется международное пассажирское железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном, а также автобусное сообщение на паритетной основе, с соблюдением карантинных правил.

Ожидается, что в ближайшее время будет возобновлена работа системы электронного оформления и выдачи виз иностранным гражданам (E-VISA) для въезда в Узбекистан, а также будет создан Call-центр для предоставления туристам услуг быстрого и качественного обмена информацией.

С 1 марта в Узбекистане власти отменили масочный режим, ограничения на время работы заведений общепита и другие запреты.