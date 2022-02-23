С 1 марта в Узбекистане отменяется требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе и в общественных местах. Об этом было сообщено вечером в среду на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

При этом ношение масок в общественном транспорте, торговых центрах, рынках, мечетях, кинотеатрах, государственных и негосударственных организациях, образовательных учреждениях и других людных местах, где затруднительно соблюдать социальную дистанцию, будет носить рекомендательный характер.

В учреждениях здравоохранения для медицинских работников сохраняется требование носить маски вне зависимости от того, работают они с ковид-пациентами или с другими пациентами.

Решение принято в связи с резким снижением уровня заболеваемости COVID-19 в стране — менее 200 случаев в день, пояснил премьер-министр.

Глава правительства отметил: «Надо признать: в регионах в последнее время де-факто маски никто не носит». Он объяснил, что отмена этого требования необходима в том числе с точки зрения соблюдения законодательства — при сохранении требования правоохранительные органы могут привлекать граждан к ответственности за нарушение масочного режима.

Начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничения могут быть возвращены решением спецкомиссии.

Абдулла Арипов отметил, что масочный режим отменён в Великобритании, Дании, Франции и в некоторых штатах США.

Он сообщил, что за последние дни в 7 раз снизился уровень госпитализация пациентов в Зангиатинские инфекционные больницы в Ташкентской области, специализированные на лечении коронавируса. Всего на лечении находится 1600 человек, тогда как в январе их число составляло 5500.

Вызовы в службу скорой помощи снизились с 34 тысяч в январе до менее 20 тысяч на сегодняшний день. Уровень распространения заболевания составляет 0,4%, в то время как по стандартам ВОЗ при показателе меньше 1% в течение двух недель эпидемиологическая ситуация считается стабильной.

С 23 марта 2020 года в общественных местах запрещено появляться без средств индивидуальной защиты (масок). С 25 марта за нарушение этого правила введён штраф, размер которого был повышен до 5 базовых расчётных величин.