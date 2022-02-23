«Газета.uz» писала, что в среду на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом было принято решение об отмене с 1 марта обязательного масочного режима на открытом воздухе и в общественных местах. Ношение масок будет носить рекомендательный характер в транспорте, магазинах, на рынках, в организациях, образовательных учреждениях, культурно-развлекательных и других заведениях.

Корреспондент «Газеты.uz», присутствовавший на заседании, сообщает об отмене ряда других карантинных ограничений, в частности, касающихся пунктов общепита и общественного транспорта.

Речь идёт об отмене ограничения времени работы заведений общепита и развлекательных объектов (рестораны, кафе, столовые, чайханы, ночные клубы, караоке, бильярдные и компьютерные залы и другие), которое было установлено с 8:00 до 20:00. Это требование было введено 28 июня прошлого года, а с 10 августа работать после 20:00 было разрешено только заведениям, чьи сотрудники получили не менее двух доз вакцины. Теперь все заведения смогут работать без ограничений по времени.

Кроме того, отменено требование о сокращении мест до 50% от общей вместимости заведений общепита и подвижного состава общественного транспорта Ташкента. Эти ограничения были введены в апреле прошлого года.

«Практически это требование не соблюдается. Поэтому это надо отменить», — сказал начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев, говоря о ситуации с общественным транспортом.

Отметим, что это требование не соблюдалось с самого начала. Тогда же предполагалось увеличить количество машин на маршрутах, но новый подвижной состав в прошлом году не закупался.

Премьер-министр Абдулла Арипов назвал отмену этих ограничений «одним из первых шагов для возвращения к нормальной жизни».

Сохраняется требование о наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте, сданном не более чем за 48 часов, для всех прибывающих в Узбекистан. При отсутствии справки придётся пройти экспресс-тестирования на COVID-19.

«На сегодняшний день всё ещё выявляются заболевшие коронавирусом. Поэтому целесообразно пока временно сохранить этот порядок», — сказал Баходир Юсупалиев.

Мы также писали, что работодателей обязали обеспечить вакцинацию от коронавируса не менее 90% сотрудников, в том числе бустерной дозой. Непривитые должны временно отстраняться от работы.