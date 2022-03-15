Новая газопоршневая теплоэлектростанция мощностью 174 МВт, построенная турецкой компанией Odash Enerji в Янгиарыкском районе Хорезмской области, 10 марта начала подачу в единую электросеть Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

ТЭС рассчитана на выработку 1,4 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии в год. Стоимость проекта составила 105 млн долларов.

Экономия природного газа оценивается в 175 млн кубометров — за счёт этого объёма можно дополнительно вырабатывать 800 миллионов кВт⋅ч и обеспечивать электричеством 350 тысяч домов ежегодно.

Это уже третья электростанция, введённая в строй с начала года. В январе энергетическая компания из Турции — Aksa Enerji запустила две ТЭС: в Бухарской области на 270 МВт и в Ташкентской области на 240 МВт.

Всего в течение года в энергосистеме Узбекистана, как сообщалось ранее, появится 7 новых электростанций.