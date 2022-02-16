До конца года в Узбекистане будет введено в эксплуатацию 7 новых станций — 6 тепловых (ТЭС) и одна солнечная фотоэлектростанция (ФЭС). Их общая мощность достигнет 1474 МВт, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В частности, в январе уже были введены в эксплуатацию две новые тепловые электростанции мощностью 270 МВт в Бухарской области и 240 МВт в Ташкентской области.

К апрелю планируется запустить солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт в Самаркандской области.

Две ТЭС мощностью 230 и 240 МВт в Ташкентской области и одна ТЭС мощностью 174 МВт в Хорезмской области будут введены в эксплуатацию в марте, а ТЭС мощностью 220 МВт в Сырдарьинской области — в конце года.

В результате общая мощность энергосистемы Узбекистана превысит 16 ГВт.