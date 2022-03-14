Министерство финансов опубликовало комментарий о макроэкономических показателях Узбекистана по итогам 2021 года (PDF), в том числе касательно реального и номинального обменного курса сума.

Номинальный валютный курс — стоимость валюты государства в другой валюте, или актуальный курс, по которому можно обменять валюту. Реальный эффективный обменный курс (РЭОК) — индекс, учитывающий как номинальные курсы относительно валют стран-основных торговых партнёров, так и соотношение уровней цен в соответствующих странах.

Реальный обменный курс сума

В 2018—2021 годах реальный эффективный курс сума по отношению к валютам основных торговых партнёров (по сравнению с январём 2018 года) укрепился в среднем на 31,5%. Это, в свою очередь, может привести к снижению конкурентоспособности отечественных производителей на зарубежных рынках, отмечает Минфин.

По отношению к российскому рублю реальный курс сума в 2018—2021 годах укрепился на 25,9%. В результате дефицит торгового баланса с Россией увеличился в 2,4 раза — с 1,4 млрд до 3,4 млрд долларов. Объёмы импорта выросли практически по всем группам товаров и услуг, при этом Узбекистан смог увеличить только экспорт текстильной продукции и продовольственных товаров, а по другим видам продукции наблюдалось снижение. В то же время отрицательное сальдо торгового баланса было вызвано резким сокращением экспорта энергоресурсов.

Импорт продовольствия почти удвоился по сравнению с 2018 годом, этот показатель почти в 2 раза превышает экспорт продовольственных товаров.

Торговый баланс с Россией, Китаем, Казахстаном и Турцией — основными торговыми партнёрами Узбекистана. Источник: Минфин / Госкомстат.

По отношению к турецкой лире в 2018—2021 годах реальный курс сума укрепился на 102,8%. Однако чистый экспорт (экспорт за вычетом импорта) в Турцию сократился с -168 млн до -8 млн долларов, то есть показатели экспорта и импорта почти выровнялись.

В основном это связано с увеличением экспорта цветных металлов (спрос на них растёт в условиях высокой инфляции) — с 554,4 млн долларов в 2018 году до 908 млн в 2021 году и текстиля — с 129,4 млн до 512,7 млн долларов.

Кроме того, за этот период произошло увеличение по всем группам товаров и услуг в структуре импорта. В основном это связано с укреплением реального курса сума к турецкой лире.

По отношению к казахстанскому тенге реальный курс сума укрепился на 22,7%, а к китайскому юаню — на 9,3%. По сравнению с 2018 годом отрицательное сальдо торговли (когда импорт превышает экспорт) с этими странами также значительно увеличилось.

Динамика реального и номинального обменного курса.

Динамика реального эффективного обменного курса (в %).

По сравнению с январём 2018 года номинальный обменный курс сума обесценился на 2,4% к рублю, 25,3% — к юаню, но укрепился на 0,6% к тенге и на 168,1% — к лире. Реальный эффективный курс, рассчитанный по внешнеторговому обороту с основными торговыми партнёрами, составил 131,5%, а РЭОК по экспорту — 137,3%. В основном это связано с тем, что разница между повышением цен в Узбекистане и указанных странах выше, чем скорость снижения номинального обменного курса.

За прошедший период инфляция в России, Китае и Казахстане росла значительно медленнее, чем в Узбекистане. В Турции же уровень инфляции был на 50,5% выше, чем в Узбекистане. Однако укрепление номинального курса сума к лире почти в 2,7 раза привело к укреплению реального курса более чем в 2 раза.

Показатели инфляции с января 2018 года.

Как девальвация валют торговых партнёров влияет на Узбекистан

Центральный банк Узбекистана ранее сообщал, что девальвация валют основных торговых партнёров укрепляет реальный обменный курс сума по отношению к этим валютам. Это негативно сказывается на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей как на внешних, так и на внутреннем рынках, влияя на уровень спроса и предложения на внутреннем валютном рынке посредством разных каналов.

Во-первых, резкая девальвация вышеуказанных валют сделала более дорогой продукцию отечественных экспортёров и уменьшила их валютную выручку.

Во-вторых, на внутреннем рынке товары местного производства стали менее конкурентоспособными по цене по сравнению с товарами иностранного производства, что стимулирует импорт из этих стран и создаёт дополнительный спрос на иностранную валюту.

В-третьих, обесценение рубля и других валют стран, на которые приходятся основные потоки трансграничных денежных переводов физических лиц, привело к сокращению объёма этих переводов.

Согласно расчётам, существенное изменение валютных курсов торговых партнёров отражается на курсе национальной валюты с временным лагом от одного до трёх месяцев.

«Газета.uz» рассказывала, как устроены торгово-экономические отношения Узбекистана с Россией и Казахстаном, а также про возможное влияние девальвации турецкой лиры на сум.