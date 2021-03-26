Турецкая лира после начала торгов 22 марта дешевела на 15% по отношению к доллару после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центрального банка Наджи Агбала. Курс лиры тогда снизился до 8,34 за доллар, а затем в течение дня скорректировался до 7,92 за доллар. При этом 19 марта курс находился на уровне 7,19 за доллар.

На 26 марта курс доллар стоит около 7,99 лиры. Таким образом, турецкая валюта растеряла весь прирост, достигнутый за те четыре месяца, что Наджи Агбал был во главе ЦБ, пишет The Bell.

Что произошло

Центробанк Турции 18 марта поднял основную ставку сразу на 2 пункта — с 17% до 19% — ради сдерживания инфляции (сейчас 15,5%) и сделал заявление о необходимости жесткой денежно-кредитной политики. Через два дня Эрдоган отправил Агбала в отставку, назначив главой регулятора Шахапа Кавджиоглу — профессора банковского дела и своего однопартийца. Тот недавно заявил, что высокие ставки косвенно вызывают высокую инфляцию, что сходится с точкой зрения президента (и противоречит большинству современных экономических теорий), отмечает издание.

Курс лиры после назначения Агбала главой ЦБ и после его увольнения. Источник: Bloomberg.

Как пишет Financial Times, увольнение Агбала шокировало многих местных и иностранных инвесторов, которые приветствовали решения экс-главы регулятора о продвижении Турции к более консервативной денежно-кредитной политике.

«С отстранением Наджи Агбала из Центрального банка Турция теряет один из последних оставшихся якорей институционального доверия», — сказал стратег французского финансового конгломерата Société Générale Феникс Кален, добавив: «Турция может скоро оказаться на пути нового валютного кризиса».

Политика Агбала (повышение ставок для борьбы с растущей инфляцией) в начале этого года сделала лиру самой привлекательной валютой развивающихся рынков и способствовала притоку капитала, пусть и спекулятивного. Bloomberg указывает, что за четыре месяца председательства Агбала лира подорожала с 8,5 до 7 лир за доллар, зарубежные инвесторы купили турецких акций и облигаций на 4,7 млрд долларов, а приток капитала через валютные свопы составил 14 млрд долларов.

По данным FT, внезапная смена руководства ЦБ Турции произошла в тяжелый момент для развивающихся рынков, которые оказались под давлением, поскольку стоимость заимствований в долларах США и других развивающихся странах выросла. Ранее вслед за турецким регулятором Россия и Бразилия объявили о повышении основных ставок, пытаясь сдержать инфляцию.

Как повлияет девальвация лиры на Узбекистан и повлияет ли вообще?

По запросу «Газеты.uz» Центральный банк Узбекистана прокомментировал девальвацию турецкой лиры и возможное влияние на узбекский сум.

По данным Госкомстата на 1 марта, Турция является четвертым по величине торговым партнером Узбекистана (6,2% от общего товарооборота страны). В частности, в 2020 году внешнеторговый оборот с Турцией составил 2,1 млрд долларов. Из Турции импортировано товаров и услуг на сумму 1,08 млрд долларов, экспортировано — 1,02 млрд долларов.

Кроме того, в 2020 году из Турции в Узбекистан поступили денежные переводы в размере 341 млн долларов, что равно 5,7% от общего объема денежных переводов.

С начала марта курс турецкой лиры ослабел по отношению к доллару на 8,7% (с 7,43 до 7,98 лир за доллар), при этом 22 марта дневное колебание курса достигло 8%.

ЦБ отмечается, что период резкой девальвации турецкой лиры наблюдался также в ноябре прошлого года, когда лира девальвировалась до максимальной отметки в 8,53 лир за доллар.

«Принимая во внимание стабильность внутренних факторов спроса и предложения, а также относительно невысокие девальвационные ожидания в экономике, ожидается, что в краткосрочной перспективе влияние текущей девальвации турецкой лиры на курс сума будет минимальным», — отметили в Центробанке Узбекистане.

Вместе с тем, регулятор предупреждает, что «дальнейшая девальвация курса турецкой лиры и валют других развивающихся стран, в среднесрочной перспективе, может оказать определенное давление на внутренний валютный рынок через внешнеторговый канал».