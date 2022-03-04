Большая часть автомобилей, проданных в первый день возобновления приёма заявок на новые машины UzAuto Motors, вероятно, была приобретена для перепродажи. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Это следует из анализа данных, согласно которым по два и более автомобилей были оформлены на одно лицо. Самым показательным случаем стало оформление на одного человека контракта сразу на 35 автомобилей. Всего подобным образом было законтрактовано 6836 (52%) из законтрактованных в первый день 13203 автомобилей, говорится в сообщении.

«Столь высокий интерес „предпринимателей“, стремящихся к легкой выгоде, становится причиной формирования избыточного спроса, что прежде всего доставляет неудобства обычным потребителям, приобретающим автомобиль для собственных нужд», — заявили в Uzauto Motors.

Также в компании напомнили, что для решения этой задачи и удовлетворения потребностей рядовых автолюбителей, а не «бизнесменов», UzAuto Motors внедрила систему приоритетов. Согласно этому порядку, в первую очередь, машины будут поставляться покупателям, приобретающим их для личного пользования, а не в целях перепродажи.

«При выявлении случаев приобретения автомобилей с целью перепродажи в соответствии с условиями контракта (п. 3.1.2. ) компания увеличит срок поставки автомобиля на дополнительные 120 дней. В связи с чем убедительно просим покупателей перед подписанием ознакомиться со всеми пунктами контракта», — предупредил автопроизводитель.

Компания считает, что эти меры позволят сократить сроки поставки автомобилей покупателям и удовлетворить спрос среди населения.

С 3 марта, спустя месяц после обещанного срока, UzAuto Motors возобновила выдачу договоров на автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Nexia и Spark. Компания также повысила цены на ряд моделей.

В феврале председатель правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков заявил, что нарушение очереди на покупку автомобилей Uzauto Motors происходит при оформлении счёт-справок, выдаваемых дилерами . По его словам, компания синхронизирует базу данных продаж с базой СБДД, чтобы исключить случаи уступки очереди на получение машин.