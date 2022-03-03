Весь период пандемии с марта 2020 года UzAuto Motors, поставив для себя высокие планки, выполняла план по оптимизации производства и снижению влияния глобальных проблем на производственный процесс и себестоимость.

За время «перерыва» UzAuto Motors удалось стабилизировать очередь и с 3 марта компания официально объявляет о возобновлении выдачи договоров на автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Nexia и Spark.

Несмотря на глобальный кризис полупроводников и логистики, а также инфляцию национальной валюты, компания прошла период пандемии с хорошими результатами относительно автопроизводителей других стран: за два года сумовая стоимость автомобилей не менялась, а в валюте даже значительно подешевела (14%), завод не останавливал свою деятельность и удалось сохранить все рабочие места. А в производстве UzAuto Motors задействованы более 300 заводов, более 100 торговых, сервисных и дилерских предприятий и более 200 тысяч сотрудников, включая смежные отрасли.

Более того, несмотря на пандемию в 2020 году компании удалось увеличить производство автомобилей и произвести 280 тысяч автомобилей, а за последние три года было произведено 786 тысяч авто, что показывает рост в 1,8 раза по сравнению с предыдущими тремя годами. Также с 2019 года компанией был осуществлен поэтапный отказ от преференций государства, по итогам чего только за 2021 год структурные предприятия UzAuto выплатили налоги на 5,36 трлн сумов, что в три раза больше, чем в 2018 году, а за последние три года сумма составила 13,11 трлн сумов.

Но глобальный логистический кризис выбил из колеи многих производителей. Если в 2019 году срок перевозки контейнерной поставки комплектующих колебался в диапазоне 30−40 дней, а средняя стоимость перевозки одного контейнера из Северо-Восточной Азии в Узбекистан — 4500−5000 долларов, то перегруженность морских портов в Южной Корее, Китае и России довела срок поставки порой до 6 месяцев и стоимость перевозки одного контейнера до 12000−14000 долларов.

Плюс к неожиданным глобальным кризисам, значительно усложнило положение компании рост стоимости сырья, что по всем экономическим показателям вынудило других автопроизводителей повысить за последние два года цены на 20−40%. С 2020 года значительно увеличились цены на сырьевые материалы, в частности, сталь подорожала на 70%, медная катанка на 64%, алюминиевые сплавы на 76%, полимеры на 60%.

Все данные факторы, включающие в себя удорожание стоимости сырья и материалов, повышения расходов на логистику и прочих факторов, влияют на увеличение себестоимости автомобилей на 1800−3100 долларов в зависимости от моделей.

2022 год не ограничился глобальными кризисами, связанным с пандемией и подорожанием сырья. Ко всем мировым проблемам с недавнего времени добавилось и обострение геополитической обстановки в Евразии. Учитывая, что обеспечение производственного процесса требует бесперебойной работы сложной цепочки поставок, в период международной турбулентности критически важно всеми силами поддерживать работу предприятий, не допуская остановки конвейера.

Кроме того, возможный перевод поставок сырья и материалов (сталь, полимеры, катализаторы) из России в другие регионы может привести к дополнительным расходам в размере 73,2 млн долларов (+29%), а вероятность изменения логистических маршрутов из российских железных дорог на транскитайский может привести к дополнительным расходам в размере 115,2 млн долларов (+45,5%). При этом, UzAuto приложит все силы, чтобы не допустить данные расходы и минимизировать влияние геополитических факторов на деятельность компании, приоритезируя интересы местных потребителей.

По итогам проведенного анализа рынка, а также учитывая рост стоимости сырья, тарифов на коммунальные услуги, инфляцию национальной валюты и другие факторы, в соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана от 30 марта 2018 года UzAuto Motors вынужден с 3 марта 2022 года обновить розничные цены на отдельные модели производимых автомобилей.

Вышеуказанные изменения окажут непосредственное влияние на финансовое состояние компании с июня 2022 года. Поскольку из запланированных произвести в 2022 году 275 тысяч автомобилей, в том числе 60 тысяч единиц на экспорт, 60% уже были приобретены местными потребителями по ценам, установленным в марте 2020 года. Из чего следует, что средневзвешенное изменение цен на 2022 год составит 3,3% в то время, как мировой автомобильный рынок подорожал на значительно больший процент и розничные цены автомобилей UzAuto Motors на экспортных рынках за то же время были подняты до 33%.

Кроме того, компания снижает процент предоплаты для физических лиц на модели массового сегмента с 85% до 50%, что создаст для потребителей дополнительные удобства. К примеру, при покупке автомобиля Chevrolet Cobalt A/T по стоимости 125,6 млн сумов предоплата была бы 106,7 млн сумов. Согласно новым условиям, предоплата сократится до 62,8 млн сумов. Также в договоре предусматривается пункт на случай просрочки поставки автомобиля покупателю будет выплачиваться компенсация.

Новые условия приобретения автомобилей будут действительны только по договорам, заключенным по указанной выше дате.

В целях удовлетворения в первую очередь потребностей населения, а не «бизнесменов», UzAuto по согласованию с соответствующими компетентными органами приоритезирует выдачу автомобилей по ранее заключенным договорам клиентам, приобретающим автомобили для пользования, а не в целях перепродажи.

При выявлении случаев заключения договоров на приобретение автомобилей для спекулятивных целей компания оставляет за собой право увеличить срок поставки автомобиля на дополнительные 120 дней. Это поможет сократить сроки поставки автомобилей клиентам и удовлетворить спрос среди населения.

Компания уверяет, что данные меры являются вынужденными и обусловлены реакцией на общее изменение ситуации на рынке и в мире.

Согласно постановлению президента Узбекистана от 21 февраля 2022 года был утвержден новый порядок ввоза импортных автомобилей, по которому таможенные ставки были снижены в два и более раза. Так, до 21 февраля таможенные пошлины за автомобиль с объемом двигателя 1,4 л и стоимостью 10000 долларов составляли 5800 долларов. Согласно новым ставкам, импортерами будет выплачиваться 2900 долларов, а с 1 января 2023 года — 2340 долларов. Данный фактор формирует конкурентную среду на рынке Узбекистана, что положительно повлияет на авторынок страны.

Компания UzAuto Motors заверяет, что продолжит реализацию программы оптимизации, которая поможет, как и прежде, быть одной из ведущей компаний среди автопроизводителей по стабильности ценообразования и не повышать стоимость автомобилей соразмерно инфляции и прочим повышениям на рынке.

На правах рекламы.