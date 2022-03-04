Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию и призывы к санкциям против России, сообщило РИА Новости.

«Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента», — сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, есть возможность, что уже завтра нормы закона прямого действия «заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание».

Инициатива вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет, оно будет применяться, если фейки повлекут тяжкие последствия.

Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России будет наказываться:

штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

исправительными работами на срок до года;

принудительными работы на срок до трех лет;

лишением свободы на тот же срок.

Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:

штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет;

принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;

лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

За призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до трех лет колонии. Если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия — штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей или до пяти лет колонии.

Законопроект также предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:

штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет;

ограничение свободы на срок до трех лет;

принудительные работы на срок до трех лет;

арест на срок до шести месяцев;

лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

Максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит пять лет лишения свободы.

Вскоре после сообщения об этом этого интернет-газета Znak.com объявила о закрытии «в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России».

О закрытии также объявил российский офис the Village. «Редакция в безопасности и работает из Варшавы», — говорится в сообщении издания.

Накануне, 3 марта, руководство телеканала «Дождь» заявило, что он временно прекращает работу. «Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — сказала в эфире «Дождя» генеральный директор Наталья Синдеева. Она отметила, что после принятия закона о фейках работа станет практически невозможна.

Ранее также было принято решение о ликвидации радио и сайта «Эха Москвы». Издание продолжает вещать в соцсетях.

Кроме того, в России частично ограничен доступ к некоторым социальным сетям и зарубежным СМИ. Для проверки «Газета.uz» использовала сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck.

По данным сервиса, доступность Facebook и Twitter составляет 17% (то есть доступ получил один запрос из шести, выполненных сервисом). Instagram работает полноценно.

Издание «Медуза» (редакция находится в Латвии) и Русская служба BBC также имеют доступность лишь в 17%. Русская версия портала Euronews, российская «Новая газета» и украинское агентство УНИАН доступны на 100%, а русская версия Deutche Welle заблокирована полностью, ее доступность составляет 0%.