Генеральный директор и основатель российского «Дождя» Наталья Синдеева объявила 3 марта о приостановке работы телеканала.

«Такого тяжелого решения еще в нашей жизни не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Потому при принятии завтра закона [о фейках] работа будет практически невозможна. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — заявила она в последнем выпуске новостей, вышедшем на Youtube-канале «Дождя».

Госдума 4 марта собирается на внеплановое пленарное заседание. На нём будет рассмотрен законопроект, предусматривающий наказание за распространение «фейков» о действиях российских военных. В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет.

1 марта сайт телеканала был заблокирован в России по требованию Генеральной прокуратуры. Ведомство обосновало это «целенаправленным и систематическим размещением» на этом сайте «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Кроме того, власти заблокировали сайт «Эха Москвы» и отключили радиостанцию от эфира. По решению совета директоров радиостанция и ее сайт будут ликвидированы. «Эхо Москвы» намерено продолжить работу в YouTube и соцсетях.