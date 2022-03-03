Совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта.

Как заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов «Интерфаксу», решение совета директоров означает, что эфирное вещание и сайт «Эхо Москвы» восстановлены не будут.

«Мы не знаем, что такое ликвидация. Мы так понимаем, что не будет восстановлено вещание и доступ к сайту… Решение о ликвидации было принято всего за 15 минут в моем отсутствии, меня на заседание даже не пригласили», — сказал он.

Генеральная прокуратура России, по его мнению, не требовала закрыть «Эхо Москвы».

«В представлении Генпрокуратуры говорилось о том, что необходимо устранить нарушения вплоть до прекращения вещания, но само прекращение не было обязательным», — сказал он.

Вместе с тем, он считает, что решение совета директоров фактически лишает собственности миноритарных акционеров «Эхо Москвы», которым принадлежит 34% акций общества.

«Есть миноритарные акционеры, которым принадлежит 34% акций ЗАО „Эхо Москвы“, между прочим, блокирующий пакет. Их фактически лишают собственности. Мы соберемся с акционерами и решим, что с этим делать», — сказал Алексей Венедиктов.

Утром, до заседания совета директоров, он написал: «Тут моя позиция ясна для директоров и тех, кто реально принимает решения, — пока я главный редактор — редакционная политика останется неизменной. Я за это отвечаю. Поэтому вот».

1 марта Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь». Ведомство обосновало требование «целенаправленным и систематическим размещением» на этих сайтах «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

3 марта в Google поступило требование от Роскомнадзора об удалении приложений «Эха Москвы» и «Дождя».

«Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-медиа». Вещает с 22 августа 1990 года. Радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 году по приказу ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.