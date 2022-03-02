Евросоюз принял решение отключить от системы SWIFT семь российских банков. Соответствующий документ опубликован в «Официальном журнале ЕС».

В этот список вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и «Внешэкономбанк» (ВЭБ.РФ).

Напомним, в конце февраля российский «Совкомбанк» выкупил весь госпакет акций Узбекистана в «Узагроэкспортбанке» за 4 млн долларов. Вскоре после этого банк попал под санкции США.

С ВЭБ.РФ у Узбекистана множество кредитных соглашений, заключенных в том числе для проектов Алмалыкского горно-металлургического комбината, «Узбекнефтегаза», Ташкентского метрополитена, «Узбекистон темир йуллари» и других.

SWIFT — это защищенная система обмена сообщениями, которая способствует быстрым трансграничным платежам.

Стандартизированная система защищённых сообщений SWIFT пользуется большим доверием и позволяет банкам быстро обрабатывать большие объёмы транзакций, пишет Euronews.

Именно эта система стала основой международной финансовой коммуникации. В 2020 году через платформу SWIFT ежедневно отправлялось около 38 миллионов сообщений. Каждый год с помощью этой системы перечисляются триллионы евро.

Отключение банков страны от доступа к SWIFT ограничивает потоки в эту страну и из неё, что приводит к реальным экономическим потерям, отмечает VC.ru.

Россия строит собственную систему-альтернативу с 2014 года, когда в последний раз была угроза отключения SWIFT, что может означать, что страна в состоянии смягчить некоторые последствия отключения для своей экономики, пишет издание.

Отключение SWIFT — обоюдоострый меч, подчёркивает VC.ru. Поскольку Россия является ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу и на весь мир, а также экспортёром материалов, необходимых для производства реактивных двигателей, полупроводников, автомобилей, электроники и удобрений, отключение от SWIFT повлияет на поток платежей для этих отраслей.