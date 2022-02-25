США ввели блокирующие санкции против «Совкомбанка», «Новикомбанка» и других российских банков. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

«Совкомбанк» является одним из системообразующих банков России и третьим по размеру активов частным банком с устойчивым финансовым положением. 23 февраля банк выкупил весь госпакет акций Узбекистана в «Узагроэкспортбанке» за 4 млн долларов.

Комментируя ситуацию с санкциями, «Совкомбанк» сообщил, что карты банка будут работать только в России, клиенты не смогут совершать операции по обмену валюты ни в офисах банка, ни в мобильных приложениях.

«Валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении „Халва-Совкомбанк“ и в отделениях банка в связи с введением санкций. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях. Переводы денежных средств через системы Western Union и „Золотая Корона“ проводиться не будут», — говорится в сообщении.

Банк также прекращает прием валютных вкладов в сети и в мобильном приложении. Обслуживание текущих валютных счетов и вкладов остается без изменений.

«Использование карт банка, в т. ч. на платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны в связи с введением санкций. Можно перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения», — отметили в банке.

«Совкомбанк» отмечает, что «обладает необходимым запасом капитала и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений».

Что касается брокерского обслуживания, то банк планирует продолжить обслуживать эти счета и поддерживать работоспособность своего мобильного приложения «Совкомбанк инвестиции». «Наши клиенты по-прежнему могут проводить операции с ценными бумагами российских эмитентов без ограничений. Покупка ценных бумаг иностранных эмитентов будет недоступна. Продажа и вывод денежных средств будет работать в обычном режиме», — заявила кредитная организация.

Клиентам — юридическим лицам для минимизации рисков банк в сложившейся ситуации рекомендует временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро. «При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза, Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур», — добавил банк.

Кроме того, в Банке России сообщили, что карты российских банков, попавших под санкции, не смогут использоваться с сервисами оплаты с помощью смартфонов Apple Pay и Google Pay. При этом стандартная контактная и бесконтактная оплата по картам таких банков будет работать.