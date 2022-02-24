Российский частный банк «Совкомбанк» выкупил весь государственный пакет акций (100%) в «Узагроэкспортбанке», который был создан в 2017 году в Узбекистане для поддержки производителей и экспортёров в агропромышленном секторе.

По данным Агентства по управлению государственными активами (АУГА), госпакет акций был реализован в рамках публичного конкурса по результатам анализа «Узагроэкспортбанка» (due diligence), а также по рекомендациям консультанта по приватизации.

Для процесса продажи в качестве консультанта была привлечена компания Grant Thornton, оценка произведена компанией KPMG.

Интерес в приобретении «Узагроэкспортбанка» выразили четыре претендента, от которых были получены заявки.

«Было принято во внимание, что среди поступивших предложений ПАО „Совкомбанк“ отвечает требованиям как претендент, непосредственно занимающийся банковской деятельностью, способный привнести не только иностранные инвестиции в страну, но также и опыт иностранного банка, современные финансовые продукты и услуги», — говорится в сообщении.

«Узагроэкспортбанк» был создан постановлением президента Узбекистана от 24 января 2017 года. Сумма активов банка на 1 января составляла 69 млрд сумов (за год показатель снизился на 36,6%), обязательств — 3 млрд сумов. Объём кредитного портфеля снизился до 30 млрд сумов, из них 17 млрд сумов (55,5%) — проблемные (NPL). Третий квартал «Узагроэкспортбанк» завершил чистыми убытками в размере 16,7 млрд сумов.

В ноябре первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский заявил, что высокая доля проблемной задолженности узбекского банка не имеет значения, так как речь идёт о минимальной сумме и в части цены, и в части этих активов. «Проблемные активы учтены в цене», — добавил он.

По данным «Ведомостей», после приобретения «Совкомбанк» планирует докапитализировать «Узагроэкспортбанк» — сумма будет равняться той, которая необходима для соответствия минимальному требованию по размеру капитала (10 млн долларов), сообщил зампред российского банка.

«Газета.uz» в мае сообщала, что госпакеты акций в «Пойтахт банке» и «Узагроэкспортбанке» выставлены на продажу. Покупкой «Пойтахт банка» интересовался российский «Экспобанк». В конце сентября он подписал меморандум о приватизации госбанка.