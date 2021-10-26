Во вторник, 26 октября, на железнодорожный вокзал Ташкент-Центральный прибыла третья партия российских вагонов метро, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари». Из прибывших 20 вагонов будут сформированы 5 метропоездов в четырёхвагонном исполнении.

Напомним, первая партия из 20 вагонов метро прибыла в Узбекистан еще в 2019 году, вторая — еще из 20 — в августе 2021 года.

Контракт на изготовление 40 вагонов был подписан российском заводом «Метровагонмаш» и Ташкентским метрополитеном в апреле этого года. Кредиты на эти цели выделили ВЭБ.РФ и российский Эксимбанк.

Прибывшие поезда оборудованы межвагонными переходами со сквозным проходом для беспрепятственного передвижения пассажиров по составу. Двухстворчатые двери шириной 1,4 м оснащены наружной световой сигнализацией открытого и закрытого состояния.

В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Каждый пассажирский салон оснащен сенсорными информационными мониторами с возможностями поиска станции назначения, построения маршрута и расчета времени поездки.

Пассажирские салоны и кабины машиниста снабжены системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха. Лобовое стекло кабины машиниста оборудовано регулируемым ручным солнцезащитным экраном с учетом особенностей надземного эстакадного Ташкентского метрополитена.

Срок службы вагонов метро составляет 30 лет. Конструкционная скорость поезда метро — 90 км/ч.