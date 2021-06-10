4 июня 2021 года в рамках участия делегации Узнацбанка на XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), состоявшемся в Санкт-Петербурге 2−5 июня, проведены встречи с руководством Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в лице заместителя председателя и члена правления Даниила Алгульяна.





На встрече обсуждены вопросы текущего взаимодействия, определены новые точки роста и перспективные проекты для совместного финансирования на 2021 год. Достигнута договоренность о совместном финансировании нового проекта «Узбекистон темир йуллари» по приобретению семи электропоездов и двух рельсовых автобусов производства «Демиховского машиностроительного завода» и «Метровагонмаш».

Стоимость проекта оценивается в 4,8 млрд российских рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках действующей программы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по субсидированию российского экспорта.

Привлечение финансирования в рублях является логической последовательностью реализации инициативы «ВЭБ.РФ» о совместных подходах к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС.





К финансированию настоящего проекта планируется привлечь структурные подразделения группы «Российский экспортный центр» («Росэксимбанк» и «ЭКСАР»), что поможет профинансировать 100% стоимости экспортных контрактов.

Поставка поездов создаст дополнительные удобства для населения, послужит развитию транспортной инфраструктуры страны, обеспечит непрерывное и своевременное железнодорожное сообщение между близкими регионами республики, в частности Ташкентом, Ташкентской областью и Ферганской долиной, а также созданию новых рабочих мест.





«ВЭБ.РФ» является основным партнером Узнацбанка в рамках привлечения льготного субсидированного финансирования по программе Минпромторга России. Во время встречи подчеркнута высокая результативность прошедшего года: был подписан ряд заемных соглашений на суммы 14,2 млн евро и 5,65 млрд российских рублей соответственно в рамках проектов, предусматривающих поставку пяти современных магистральных электровозов и дорожно-коммунальной техники российского производства. Особое внимание уделено открытию льготной кредитной линии в российских рублях при участии «Росэксимбанка». Также в рамках двустороннего сотрудничества за прошедшие годы профинансировано по пять проектов в сфере гидроэнергетики, теплоэнергетики, транспорта и развития городской инфраструктуры на общую сумму 206 млн евро.

«ВЭБ.РФ» — национальный банк развития, реализующий государственную социально-экономическую политику. В партнерстве с коммерческими банками занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы и укрепление технологического потенциала.

«Росэксимбанк» — специализированный государственный банк. Его основная цель — обеспечение доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и содействие росту российского несырьевого экспорта. В качестве агента правительства России банк отвечает за проведение государственной политики в области гарантийной поддержки российского экспорта, оказание содействия экспортерам по продвижению их промышленной продукции, предоставление им доступа к долгосрочным кредитам и прочее.

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