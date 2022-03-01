1 марта в 9:15 в Ташкент из польского города Катовице прибыл второй специальный самолёт Uzbekistan Airways с 258 гражданами Узбекистана, эвакуированными из Украины. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов. Первый рейс прибыл поздно вечером 28 февраля.

К настоящему моменту совместными усилиями дипломатических миссий и соответствующих ведомств из Украины возвращено 509 граждан Узбекистана, отметил представитель МИДа. Сейчас в накопительной зоне на КПП «Карчова» находится более 650 человек, для них созданы все необходимые условия.

«Для вывоза граждан Узбекистана предполагается осуществление серии дополнительных эвакуационных рейсов», — сообщил он.

Дипломаты посольства Узбекистана в Польше занимаются решением проблем прибывающих граждан и координируют их сбор в аэропорту. В дипмиссии работает круглосуточный оперативный штаб.