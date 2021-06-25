Решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане усиливаются действующие и вводятся дополнительные карантинные ограничения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

С 28 июня по 12 июля устанавливаются ограничения на въезд в Ташкент из соседних областей на автотранспортных средствах (автомобили и автобусы) «в случае отсутствия срочной необходимости». (Министерство здравоохранения разъяснило, в каких случаях и на кого не распространяются ограничения).

Кроме того, с 28 июня все развлекательные объекты по всей стране (рестораны, ночные клубы, караоке, бильярдные и компьютерные залы, пункты общественного питания — кафе, столовые и чайханы) будут работать по графику с 8:00 до 20:00.

При этом количество посетителей в этих заведениях не должно превышать 50% от общего объёма вместимости.