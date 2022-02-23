На работодателей в Узбекистане возложена обязанность обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса, в том числе бустерной дозой, на уровне не менее 90%. Такое решение было одобрено в среду на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Сотрудники государственных органов, хозяйствующих субъектов и других организаций, не привитые от коронавируса, в том числе бустерной дозой, временно отстраняться от работы.

На Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья возложена задача по контролю отстранения от работы сотрудников, отказывающихся от вакцинации бустерной дозой.

На заседании начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев предложил без предупреждения применять жёсткие административные меры в отношении работодателей, чьи сотрудники не прошли вакцинацию.

Премьер-министр Абдулла Арипов отметил, что до сих пор распространяются негативные мнения о вакцинации. При этом в медучреждения с коронавирусом госпитализируются в большинстве случаев пациенты, не получившие вакцину. В частности, среди них были только 4,1% вакцинированных, остальные не прививались от COVID-19. «Делайте выводы сами», — сказал он.

Баходир Юсупалиев сообщил, что третья волна коронавируса в Узбекистане наблюдалась в январе и была связана со штаммом «омикрон». По его словам, после этой волны в Узбекистане сформировался коллективный иммунитет от COVID-19, на что также повлияла вакцинация населения.

Он также отметил, что с 7 февраля возобновилась учёба в школах и вузах, но спустя более двух недель эпидситуация в образовательных учреждениях остаётся стабильной.

Премьер-министр поблагодарил врачей за успешную борьбу с коронавирусом, а также отметил фактор своевременного приобретения государством необходимых лекарств.

Всего с начала пандемии Узбекистан приобрёл (включая производство внутри страны) и получил безвозмездно свыше 53,715 миллиона доз вакцин против коронавируса, из которых всего использовано 45,3 миллиона доз. Первую дозу получили свыше 19 миллиона человек (из них 21,5 миллиона человек старше 18 лет, или 91%), вторую — 15,4 миллиона (71,7%), третью — 10,3 миллиона (более 48%).

Ранее мы писали, что на этом же заседании было принято решение об отмене обязательного масочного режима на открытом воздухе и в общественных местах. В транспорте, магазинах, на рынках, в организациях, образовательных и культурно-развлекательных учреждениях ношение масок будет носить рекомендательный характер.