Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом обсудила вопрос ослабления карантинных ограничений в работе общепита, учитывая просьбы и призывы многих предпринимателей оказать всестороннюю поддержку бизнесу в сложной эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, с 10 августа:

на объекты общественного питания — ресторанов, кафе, кухонь и чайхан, сотрудники и работники (за исключением работников с противопоказаниями по здоровью) которых имеют сертификаты о вакцинации не менее двумя дозами вакцины от коронавируса (независимо от вида), не будут распространяться временные ограничения по работе с 8:00 до 20:00 и по работе только на открытом воздухе (смогут работать после 20:00 и в закрытых помещениях).

в заведения общепита рекомендуется впускать посетителей, имеющих QR-код или сертификат о вакцинации против коронавируса (кроме сотрудников с противопоказаниями по здоровью).

С 1 октября 2021 года работа объектов предпринимательства и обслуживания и индивидуальных предпринимателей будет временно приостановлена, если их сотрудники (кроме лиц, имеющих противопоказания по здоровью) не будут иметь сертификаты о вакцинации не менее чем 2 дозами вакцины от коронавируса (независимо от вида), говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня спецкомиссия на неопределённый срок ограничила время работы всех развлекательных объектов по всей стране (рестораны, ночные клубы, караоке, бильярдные и компьютерные залы, пункты общественного питания — кафе, столовые и чайханы) с 8:00 до 20:00. Ограничения введены не на определённый срок (как это было ранее), а до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

По разным оценкам в стране более двух млн человек работают в ресторанах, а также так или иначе связаны со сферой общепита. Рестораторы предупреждали, что огромное количество людей остается без денег. Предприниматель Зафар Хашимов заявил, что «эту ситуацию нужно срочно исправлять» и признался, что не понимает, почему именно кафе и рестораны сделали «козлами отпущения» в пандемию.

Президент Шавкат Мирзиёев 3 августа подписал закон, дающий работодателю право не допускать сотрудника к работе за отказ от профилактической вакцинации. До этого главный государственный санитарный врач определил 14 групп граждан, которые должны получить вакцину для выхода на работу. До 1 сентября они должны получить первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, до 1 октября — вторую дозу, до 1 ноября — третью дозу (кроме случаев противопоказаний по здоровью).