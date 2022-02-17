В Чиланзарском районе Ташкента начата реконструкция улицы Юрия Гагарина, сообщила пресс-служба районного хокимията. Работы стартовали одновременно с объявлением планов и началом реконструкции других улиц и площадей города, включая площадь Космонавтов.

Фото: Евгений Скляревский / Facebook.

На площади, где установлен памятник Юрию Гагарину, ремонтно-восстановительные работы будут проведены после получения разрешения научно-экспертного совета при Агентстве культурного наследия. Памятник 1962 года входит в перечень объектов культурно-материального наследия.

Фото: Евгений Скляревский / Facebook.

Как сообщили представители хокимията Чиланзарского района, планируется обновить бетонные плиты, посадить новые деревья и провести формовку старых, установить скамейки, которые будут привезены из Дубая.

Кроме того, намечено обновить фасады домов вдоль аллеи, убрать навесные балконы и магазины на тротуарах. Владельцам торговых пунктов с кадастровыми документами предоставят компенсацию или разместят в другом месте.

Фото: Евгений Скляревский / Facebook.

Заместитель хокима Чиланзарского района А. Ахмедов сообщил, что также будет отремонтирован подземный переход к площади Гагарина с установкой освещения.

«Станет красивее, точно не хуже», — отметил он. Работы должны занять 1,5−2 месяца. «Если успеем к празднику Навруз, открытие будет в Навруз», — добавил замхокима.









В районной администрации уточнили, что демонтированные бетонные плиты с аллеи Гагарина будут использованы для бетонирования 770 метров канала в махалле «Ботирма» (протяжённость канала составляет 1994 метров).

«Газета.uz» ранее рассказывала о проектах реконструкции площади Космонавтов, парка возле дома «Жемчуг» и улицы Бабура.