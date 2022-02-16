Проект по реконструкции площади Космонавтов вокруг скульптуры Владимира Джанибекова в Яккасарайском районе Ташкента одобрен. Такое решение принял научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия на заседании 15 февраля.

«Совет разрешил реконструкцию без влияния на историческую и художественную ценность объекта [культурного наследия]», — говорится в заключении.

После статьи «Газеты.uz» о внезапном демонтаже гранитных плит на площади Космонавтов Агентство культурного наследия сообщило, что компания Mimаr Group проводит работы без получения разрешения научно-экспертного совета при агентстве, и предупредило о необходимости приостановить работы.

Несмотря на отсутствие разрешения, строители на следующий день продолжили демонтаж плит. Хоким района Анвар Сайфутдинов заявил, что на площади не ведутся строительные работы и не разрушается памятник, а планируется обновление плитки и благоустройство территории, которая была «в плачевном состоянии». Он отметил, что у городских властей «благие цели» по созданию удобств для горожан.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев попросил предоставить ему 10 дней, чтобы сделать площадь Космонавтов «красивой». «Потерпите 10 дней. Если это будет неправильно, то вы можете обвинять меня сколько хотите, я согласен», — сказал градоначальник. Вице-премьер Азиз Абдухакимов подтвердил, что при проведении работ было нарушено законодательство, однако отметил, что для поспешной реализации проекта были «свои причины», такие как прибытие в столицу гостей, в том числе высокого уровня.