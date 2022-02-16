Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов в среду встретился с горожанами и журналистами, чтобы ознакомить их с эскизным проектом реконструкции улицы Бабура. Он включает в себя обновление фасадов зданий, организацию велодорожек и озеленение тротуаров. Заказчиком выступает хокимият Ташкента.

«Проект по реконструкции улицы Бабура является предварительным. Мы хотим показать, что планируем сделать, и узнать мнение горожан, которые здесь живут», — сказал Анвар Сайфутдинов.





По его словам, реконструкция пройдёт на участке улицы Бабура от моста у международного аэропорта «Ташкент» до здания хокимията Яккасарайского района (бывший Дворец культуры обувщиков).

Проект охватит более 20 объектов. Четыре из них являются памятниками архитектуры и числятся в Государственном реестре объектов материального культурного наследия. Это бывший Дворец культуры обувщиков 1930 года постройки, научно-исследовательский институт «ТошкентбошпланЛИТИ» (XX век), бывший Дворец культуры текстильщиков (1938−1940 годы), а также жилой двухэтажный дом №7 (1936 год).





Хоким района отметил, что работы по реконструкции объектов культурного наследия начнутся после того, как Научно-экспертный совет Агентства культурного наследия даст своё заключение и рекомендации, какие строительные материалы использовать, цветовую палитру и декоративные элементы.

Добровольный общественный инспектор Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Оксана Пионтковская отметила, что памятники архитектуры нуждаются в реставрации, которая не предполагает изменения фасадов зданий до неузнаваемости.

«Жилые дома №№1, 3 и 5 представляют собой единый исторический архитектурный ансамбль. Все здания соподчинены с бывшим Дворцом культуры обувщиков. Им нужно вернуть оригинальный вид. В эскизах вижу использование современных материалов. Нет и следа от прежнего облика», — сказала Оксана Пионтковская.





Работы по реконструкции остальных объектов районный хокимият намерен обсудить с главным архитектором города.

Эскизный проект, который презентовал районный хоким, разработала частная компания Sigma Tashkent. Главный акцент — на изменении внешнего вида зданий. В частности, планируется упорядочить балконы, оформить фасады декоративными элементами.

«Главное — сделать здесь красиво», — сказал Анвар Сайфутдинов.





Инфраструктурные изменения предполагают организацию велосипедной дорожки. Её вытянут от пересечения улицы Бабура с проспектом Ислама Каримова до пересечения с Нукусской улицей. Планируется озеленение тротуаров с обеих сторон улицы и создание системы полива. Освещать прогулочные дорожки будут LED-лампы.

Хоким района пообещал: когда реконструкция начнётся, он лично будет ходить по участкам и решать вопросы на местах.

Процесс согласования и утверждения проекта по реконструкции улицы Бабура, по словам Анвара Сайфутдинова, может занять два-три месяца. После начнутся работа со сметами и поиск подрядчиков.