Хокимият Яккасарайского района Ташкента планирует провести реконструкцию парка Космонавтов, расположенного рядом с 16-этажным домом «Жемчуг» напротив площади Космонавтов. Об этом «Газете.uz» сообщил хоким района Анвар Сайфутдинов.
Фото: Яндекс.Карты
По его словам, сейчас парк находится «в плачевном состоянии» и не отвечает требованиям современных парков и аллей. На этой территории планируется создать зону для прогулок и отдыха.
«Мы хотим создать небольшой парк с благоустройством территории. Это будет местом, куда могут прийти люди для прогулки и отдыха», — заявил он.
Анвар Сайфутдинов. Фото: хокимият Яккасарайского района.
Глава администрации района подчеркнул, что при реализации проекта не будет повреждено ни одно дерево. Наоборот, ожидается расширение зелёной зоны.
В парке будут организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены детские площадки и созданы другие удобства исходя из потребности населения, сказал хоким.
Парк сейчас. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Анвар Сайфутдинов сообщил, что проект реализует компания Mimar Group, которая с воскресенья проводит реконструкцию площади Космонавтов.
R K
Опять Mimar Group (основанный в 2020году). Тендер интересно был?
Алина Доминова
эти ужасные пластиковые фонари- уродство полное(