Хокимият Яккасарайского района Ташкента планирует провести реконструкцию парка Космонавтов, расположенного рядом с 16-этажным домом «Жемчуг» напротив площади Космонавтов. Об этом «Газете.uz» сообщил хоким района Анвар Сайфутдинов.

Фото: Яндекс.Карты

По его словам, сейчас парк находится «в плачевном состоянии» и не отвечает требованиям современных парков и аллей. На этой территории планируется создать зону для прогулок и отдыха.

«Мы хотим создать небольшой парк с благоустройством территории. Это будет местом, куда могут прийти люди для прогулки и отдыха», — заявил он.

Анвар Сайфутдинов. Фото: хокимият Яккасарайского района.

Глава администрации района подчеркнул, что при реализации проекта не будет повреждено ни одно дерево. Наоборот, ожидается расширение зелёной зоны.

В парке будут организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены детские площадки и созданы другие удобства исходя из потребности населения, сказал хоким.

Парк сейчас. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Анвар Сайфутдинов сообщил, что проект реализует компания Mimar Group, которая с воскресенья проводит реконструкцию площади Космонавтов.

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