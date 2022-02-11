Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля ознакомился с презентацией проектов в области строительства, сообщила пресс-служба главы государства.

Среди них — строительство Олимпийского городка в Яшнабадском районе Ташкента (ранее — Кибрайский район Ташкентской области), который выбран местом проведения молодёжных Азиатских игр 2025 года.

Проект презентовал хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Кадр «Узбекистан 24».

В городке площадью 160 га возведут универсальный стадион, спортивные комплексы открытого и закрытого типа, жильё, гостиницы, гребной комплекс на реке Чирчик, открытая хоккейная арена и тренировочная площадка, дворцы фехтования, тяжелой атлетики, шахмат, настольного тенниса и бадминтона, комплекс для водных видов спорта, велодром и спортивные залы для баскетбола, волейбола и гандбола и другие объекты.

Эти объекты будут использованы для проведения крупных соревнований, а также послужат учебно-тренировочной базой для будущего Института олимпийского резерва.

Кадр «Узбекистан 24».

Главный архитектор Mimar Group (также занималась строительством парка «Новый Узбекистан» с комплексом Независимости) Шукрулло Жахонгиров в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что президент поручил построить Институт олимпийского резерва и общежитие, а также ускорить темп строительства, обеспечить качество работ и построить сооружения энергоэффективными.

По его словам, проект разработан компанией Arup, которая предложила систему готовых модульных фасадов. «Компания взяла нашу национальную резьбу и внедрила модульную систему, которая сейчас в тренде. То есть каждый элемент фасада будет производиться на заводе в готовом виде и доставляться на место строительства в готовом виде», — заявил архитектор.

О строительстве олимпийского городка и дендропарка рядом с аэродромом «Ташкент-Восточный» (там строится аэропорт гражданской авиации) сообщалось в феврале 2021 года. Впоследствии вместо дендропарка был построен парк «Новый Узбекистан».

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