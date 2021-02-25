Рядом с аэродромом «Ташкент-Восточный» на территории Кибрайского района Ташкентской области будут построены дендропарк и олимпийский городок, а также парковая зона по берегам реки Чирчик. Проекты были представлены президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеу 25 февраля. Сроки строительства не уточняются.

Проект дендропарка площадью 155 га разработан с учётом опыта известных парков мегаполисах мира, их ландшафтные и инфраструктурные решения. Место задумывается как парк без аттракционов с уникальными видами деревьев (с аллеями каштанов, дубов, чинар), кустарников, цветов и прогулочными зонами. Ожидается, что парк окажет значительное влияние на улучшение экологии в столичном регионе, говорится в сообщении.

Рядом с парком планируется строительство олимпийского городка. Решением Олимпийского совета Азии местом проведения молодежных Азиатских игр 2025 года выбран Ташкент. В играх по около 20 видам спорта будут состязаться представители 45 стран континента. Узбекистан впервые принимает это международное соревнование.

Олимпийский городок раскинется на площади 160 га. Намечено благоустроить более 5 км набережной реки Чирчик и создать необходимые условий для соревнований по академической гребле. Вдоль гребного канала планируется создать парк площадью 270 га.

На примыкающей к олимпийскому городку и дендропарку территории будут размещены 2 университета, клиника, экспоцентр, торговые и развлекательные объекты.