Строительство объектов на территории мемориального комплекса «Шахидлар хотираси» в Юнусабадском районе Ташкента планируется финансировать из местного бюджета столичного хокимията, а также за счёт средств от продажи инвесторам земельных участков на других территориях.

Информация о планах реконструкции комплекса и прилегающей парковой зоны появилась в апреле. В хокимияте столицы сообщали, что строительно-ремонтные работы и благоустройство намечено провести в этом году согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана. Документ отсутствует в открытом доступе (он имеет гриф ДСП — для служебного пользования).





В хокимияте обещали, что «без повреждения деревьев» будет реконструирована ротонда, построенная в качестве мемориала жертвам репрессий, и воздвигнута символическая книга с их именами. Кроме того, будут построены отдельное административное здание для сотрудников музея, а также пункты торгового обслуживания и ремесленничества, магазины, кафе и открытый амфитеатр.

В конце апреля мы публиковали предварительный проект реконструкции комплекса.

«Газета.uz» также выяснила, какие компании будут участвовать в проекте. Для реконструкции комплекса, в том числе ротонды, и создания символической книги с именами жертв репрессий, строительства административного здания для сотрудников музея, пунктов торговли, открытого амфитеатра, организации Wi-Fi-зоны и других объектов без тендера выбрана компания Mimar Group. Для реконструкции самого Музея памяти жертв репрессий выбрано частное предприятие Ijod-Ijod.

Основанием для выбора этих компаний без тендера указывается постановлением Кабинета министров №178 от 3 апреля 2021 года. Этим же документом разрешено проводить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации до 1 сентября 2021 года.





«Газета.uz» узнала, что строительство объектов на территории комплекса планируется финансировать из местного бюджета столичного хокимията, а также за счёт средств от продажи инвесторам земельных участков на других территориях. На первом этапе хокимият Ташкента выделит 20 млрд сумов, а на втором — выручка от продажи земель инвесторам лотами, а недостающую часть покроют за счёт дополнительных источников бюджета городского хокимията.





Для реализации некоторых земельных участков на других территориях постановлением Кабинета министров в резерв хокимията Ташкента безвозмездно передаются:

Фото: 2GIS.

1. Земельный участок площадью 2,67 га, находившийся на балансе Ташкентского городского территориального управления Центра по организации эффективного использования пустующих объектов при Агентстве по управлению государственными активами (по улице Набережная Бозсу, 28 в Юнусабадском районе). Этот объект находится рядом с мемориальным комплексом «Шахидлар хотираси»;

Фото: 2GIS.

2. Земельный участок в 1,9 га и земля в 0,5 га, находящаяся посредине канала, вместе со зданиями и сооружениями на проспекте Амира Темура, 107, принадлежащие национальному выставочному центру «Узэкспоцентр». Согласно «Яндекс.Картам» и 2GIS, по указанному адресу находится здание аквапарка Aqva Bog’i, которое расположено рядом с «Ташкентлендом».

Из этих земельных площадей планируется реализовать инвесторам 2,67 га земли (на Набережной Бозсу, 28) и 0,9 га земли (на проспекте Амира Темура, 107) для организации современных объектов бытового обслуживания, в том числе бизнес-центров, национальных заведений общественного питания. Земли разрешено реализовать через электронную торговую платформу «E-IJRO Auksion» или напрямую с определением конкретных инвестиционных и социальных обязательств (минимальный размер инвестиций — 1 млн долларов).

В виде исключения выручка от продажи земли будет переведена на расчётный счёт заказчика (инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента) для финансирования строительства объектов на территории комплекса.

Оставшиеся 1 га земли и 0,5 га земли посредине канала на территории аквапарка выделят обратно собственникам в качестве компенсации ущерба из-за изъятия площадей «для государственных и общественных нужд».