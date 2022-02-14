Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце совещания 14 февраля вновь высказался о задержках поставок автомобилей Uzauto Motors, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«В завершение встречи глава государства вернулся к теме очередей на автомобили и поручил направить каждому покупателю, стоящему в очереди, извещение с точной датой поставки автомобиля со стороны UzAuto Motors», — говорится в сообщении.

Ранее президент поручил до 1 мая полностью устранить очереди на покупку автомобилей и снизить предоплату за машины Uzauto Motors с 85% до 50%, тогда как депутат Расул Кушербаев отмечал, что достаточно и 15%.

На совещании 11 февраля Шавкат Мирзиёев уже затрагивал вопрос очередей на приобретение автомобилей Uzauto Motors.

«Люди недовольны. Говорят: „Мы заплатили, дайте машину, руководители страны“. Слава богу, наша экономика развивается, растёт спрос на машины», — заявил он.

20 декабря компания Uzauto Motors сообщила, что вынуждена остановить контрактацию автомобилей до 1 февраля из-за перебоев с поставками полупроводников и логистических проблем в мире. Автопроизводитель намеревался «сосредоточиться на производстве уже предзаказанных автомобилей».

К указанному сроку не возобновился приём заявок на Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti. Источник «Газеты.uz» в компании объяснил это последствиями отключения электроэнергии в стране, из-за которых произошли перебои в работе заводов по выпуску комплектующих, а также из-за большим количеством перекупщиков.