Президент Шавкат Мирзиёев 11 февраля на совещании по вопросам безопасности дорожного движения затронул вопрос очередей на приобретение автомобилей Uzauto Motors. Его выступление об этом показала передача Хайруллы Нуриддинова «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».

«На следующей неделе рассмотрим вопросы автомобилестроения. Люди недовольны. Говорят: „Мы заплатили, дайте машину, руководители страны“. Слава богу, наша экономика развивается, растёт спрос на машины», — заявил глава государства.

20 декабря компания Uzauto Motors сообщила, что вынуждена остановить контрактацию автомобилей до 1 февраля из-за перебоев с поставками полупроводников и логистических проблем в мире. Автопроизводитель намеревался «сосредоточиться на производстве уже предзаказанных автомобилей».

К указанному сроку не возобновился приём заявок на Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti. Источник «Газеты.uz» в компании объяснил это последствиями отключения электроэнергии в стране, из-за которых произошли перебои в работе заводов по выпуску комплектующих, а также из-за большим количеством перекупщиков.

На днях в интервью «Газете.uz» депутат Расул Кушербаев сообщил, что готовит предложение правительству о снижении первоначального взноса за приобретении автомобилей Uzauto Motors, который составляет 85%. По его словам, в современном мире крайне нелогично требовать предоплату за услугу, которая не оказана, или за не приобретенный товар.