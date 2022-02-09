Министерство здравоохранения обратилось к жителям Узбекистана с призывом вакцинироваться против коронавируса.
В январе в две инфекционные больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области был госпитализирован 8601 больной, из которых 6856 составили пожилые люди, 811 — беременные женщины и 934 — дети.
«8243 человека из их числа не были вакцинированы против коронавируса. Всего лишь 358 больных,
«Напротив, у невакцинированных пациентов болезнь протекала в тяжёлой и крайне тяжёлой формах и в некоторых случаях окончилась летальным исходом», — отметили в Минздраве.
«Министерство здравоохранения ещё раз призывает соотечественников внимательнее относиться к своему здоровью, получить вакцину и бустерную дозу от коронавируса», — призвали в министерстве.