Сахарный завод «Хоразм шакар», ранее приостанавливавший производство из-за отсутствия сырья, с 8 ноября возобновил работу, сообщило УзА.

Как уточняет информагентство, после появления сообщений о массовых увольнениях на «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар» правительство приняло оперативные меры по устранению имеющихся проблем. На «Хоразм шакар» начато производство готового сахара из сырья, закупленного в Бразилии.

О том, что «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар» приостановили работу, стало известно в июле. Позже сообщалось, что на заводах начались массовые сокращения, ожидалось, что без работы могли остаться около 2000 человек. В Министерства занятости и трудовых отношений частично опровергли эту информацию и заявили, что уволенные сотрудники ушли по собственному желанию.