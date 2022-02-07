Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов заявил, что блокировка TikTok, предлагаемая отдельными партиями («Адолат» и «Миллий тикланиш»), не даст желаемого результата. Эту тему он затронул на традиционной ежегодной встрече с журналистами в понедельник.

«Я сам тоже член партии „Адолат“. Не знаю мнений однопартийцев, но я остаюсь сторонником свободного распространения информации. Потому что в истории много раз было, что ограничивали информацию. Сейчас говорится о блокировке. Что это вообще такое? Возможно ли это с технической точки зрения? Допустим, вы его заблокировали, все же перейдут на VPN. Есть столько бесплатных [вариантов]. Знаете, сколько новых программ появляется каждый день? Если есть невежество, бороться с ним надо просвещением», — заявил министр.

Он добавил: «Разве кроме TikTok больше нигде нет плохого контента? Если зайти в интернет, разве нет других плохих сайтов? Откуда тогда усиливается религиозный экстремизм? Откуда эта пропаганда? Блокирование информации — это очень сложная задача с технической точки зрения. Поэтому я считаю, что это не даст никакого результата».

В конце прошлого года на молодёжном форуме в Ташкенте Русланбек Давлетов также заявлял, что выступает за свободу обмена информацией. «В нашу эпоху вы никогда не сможете ограничивать информацию, „сидеть“ на ней и удерживать», — отметил он, добавив, что ограничение обмена информацией приводит к отсталости людей.

В начале февраля заблокировать доступ к TikTok призвала Социал-демократическая партия «Адолат». В сентябре прошлого года партия «Миллий тикланиш» назвала TikTok опасным для детей и также предложила полностью ограничить его работу в Узбекистане.

Против блокировки выступали хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев («Узбекистан — демократическое государство, и мы не создаём препятствий для развития») и глава попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа Комил Алламжонов («Если TikTok вреден, его необходимо превратить в полезный ресурс»).

В минувшую субботу журналист Хайрулла Нуриддинов в своей передаче «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24» заявил, что в выходках, демонстрируемых молодыми людьми в видеороликах в социальных сетях, «виноват не TikTok, а родители этих молодых людей, нехватка воспитания».

«У TikTok много полезных сторон. Огромное количество талантливых молодых людей делятся в сети удивительными вещами, которые не под силу большинству людей. Этим самым они служат примером для других молодых людей», — заявил автор программы.

«Если в чьём-то представлении TikTok плохой, давайте сделаем его хорошим, полезным», — призвал Хайрулла Нуриддинов.