Демократическая партия «Миллий тикланиш» выступила с предложением полностью ограничить в Узбекистане работу социальной сети TikTok. Об этом заявила заместитель председателя центрального совета партии Феруза Мухамеджанова.

Инициатива озвучена после недавнего инцидента в городе Навои, где две 16-летние школьницы во время урока права вышли в прямой эфир и использовали нецензурную речь. В этот же день произошедшее было обсуждено в присутствии родителей девочек, которые принесли извинения.

В «Миллий тикланиш» назвали ситуацию «печальным случаем, свидетельствующим о нездоровой духовной среде в общеобразовательных школах и организации воспитательного процесса на недостаточном уровне».

«К сожалению, сегодня медиапространство заполнено действиями, противоречащими этике». Во многих случаях главные герои видеороликов — это школьники, что должно заставить ответственных лиц сферы глубоко задуматься о поиске решения проблемы, заявила Феруза Мухамеджанова.

Она призвала усилить ответственность за подобные правонарушения, совершаемым несовершеннолетними: «Извиняться стало модным, но это не имеет правовых последствий в качестве наказания в законодательстве».

Депутат подчеркнула, что традиция извиняться ценится в обществе, но в жизни наблюдается много случаев злоупотребления этим.

«Партия считает социальную сеть TikTok, которая в большинстве случаев расширяет число своих пользователей за счёт демонстрации правонарушений, опасной для детей площадкой и поэтому предлагает полностью ограничить работу этой сети. Исследования в сфере СМИ и повседневная жизнь показывают, что сегодня к ней невидимой нитью привязаны, прежде всего, школьники», — заявила Феруза Мухамеджанова.

«Сегодня настало время объективно оценить вред видеоконтента, который оказывает негативное воздействие на духовный мир молодёжи. Мы не должны упустить воспитание из-за „открытой“ информации. Мы должны усилить законные меры для предотвращения инфоэпидемии, которая приходится на такие источники информации, как TikTok», — подчеркнула депутат.

Замглавы партии также предложила усилить парламентский контроль за преподаванием в школах предмета «Воспитание» и ускорить подготовку в вузах кадров по специальности «воспитатель».

В начале года МВД предупредило авторов роликов в TikTok, что нарушение спокойствия граждан и общественного порядка квалифицируется как мелкое хулиганство и грозит арестом.

Во время молодёжного форума в июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал молодых людей за видеоролики с неподобающими действиями у памятников. Президент сообщил, что ответственность за такие нарушения будет усилена, обвинив родителей и уполномоченные структуры в бездействии.

В начале июля в Узбекистане было ограничено использование ряда социальных сетей в связи с «нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны». Пользователи отмечали перебои в работе Twitter, TikTok и ВКонтакте, а также мессенджере Skype. После этого резко выросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам.

Тогда же хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков предлагал заблокировать соцсети на месяц, чтобы молодёжь больше читала книги и газеты. В ответ на это депутат Расул Кушербаев назвал ограничение доступа к соцсетям «очень нелепым и абсурдным решением в век информации».

В конце июля в реестр нарушителей законодательства о персональных данных была включена и китайская соцсеть WeChat.