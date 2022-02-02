Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») призвала полностью заблокировать доступ к социальной сети TikTok.

Заявление, опубликованное на сайте партии, начинается с цитаты известного просветителя Абдуллы Авлони: «Воспитание для нас — вопрос жизни или смерти, спасения или бедствия, счастья или трагедии».

«Действительно, воспитание — один из важнейших факторов, определяющих не только духовный облик людей, но и всего общества и нации», — говорится в заявлении.

В партии считают, что настало время серьёзнее взглянуть на этот вопрос с появлением с «истерией тиктокерства» всё большего количества видеороликов, демонстрирующих посягательства молодых людей на жизнь других.

В качестве примера упоминается недавний ролик, на котором молодой человек на улице в Самарканде без причины пинает по голове прохожего мужчину. Участниками инцидента оказались учащиеся 8-го класса школы №45. Их родители привлечены к административной ответственности.

Никакая причина, в том числе стремление стать звездой TikTok, не может быть оправданием грубого отношения к другим, подчеркнули в партии. «То, что таких безобразных случаев, которые чужды ценностям нашего народа, издревле воспитывающего молодых людей в духе почтения к старшим и уважения к младшим, крайне прискорбно», — говорится в заявлении.

Подчёркивая, что ответственность за происходящее лежит на всех, партия призывает бороться с такими проявлениями совместными усилиями, иначе случаев мелкого хулиганства будет становиться больше.

«Вообще, называть такие случаи мелким хулиганством нельзя… Продолжая оправдывать эти безобразные действия молодостью, мы подвергаем серьёзной опасности светлое будущее нашей страны и нашего государства», — считают в партии.

«Мы, активные члены Социал-демократической партии „Адолат“, принимаем сторону людей, абсолютно не приемлющих насилие, и на пути прогресса нашей страны, созвучно с вечными, неоценимыми ценностями нашего народа, выступаем за защиту нашей молодёжи от любых идей и взглядов, чуждых нашему народу», — отмечается в заявлении.

«На этом благородном пути, если потребуется, надо усилить меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok. Вы можете сказать: „Запреты ведь есть и без этого“. Однако наличие возможности доступа к TikTok, отравляющему сознание молодёжи, слепо стремящейся к славе, и служащему „золотым мостом“ к славе в социальной сети, и нашим „тиктокерам“ через приложение VPN показывает, что и этот вопрос требует изучения», — считают в «Адолат».

«Вместо того, чтобы лечить болезнь, лучше её предотвратить. Раз так, давайте посмотрим в глаза правде, когда температура выдаёт болезнь, которую мы скрываем. Чтобы не наступил день, когда болячка, кажущаяся мелкой, не поразила всё наше тело», — отмечается в заявлении.

Напомним, в сентябре прошлого года партия «Миллий тикланиш» назвала TikTok опасным для детей и предложила полностью ограничить его работу в Узбекистане. Заявление было сделало после того, как в Навои 16-летние школьницы во время урока права в прямом эфире использовали нецензурную речь.

Не все считают блокировку верной

В 2020 году в столице состоялась первая церемония награждения тиктокеров Узбекистана — Tashkent City TikTok Awards 2020. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, участвовавший в церемонии, отмечал: «Нам не нужно ограничивать тиктокеров. Узбекистан — демократическое государство, и мы не создаём препятствий для развития».

В июле прошлого года доступ к TikTok в Узбекистане был ограничен в связи с «нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны». Одновременно недоступными стали Twitter, ВКонтакте и Skype. Все эти ресурсы работают через VPN.

В декабре председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа, бывший глава Агентства информации и массовых коммуникаций и бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов заявил, что провёл переговоры с представителями руководства TikTok.

«Если TikTok вреден, его необходимо превратить в полезный ресурс. Я думаю, что для всех будет выгоднее и правильнее не ограничивать деятельность таких компаний, а плотно с ними работать, налаживать сотрудничество», — сказал он.

В конце декабря 2021 года на молодёжном форуме в столице хоким города Джахонгир Артыкходжаев, комментируя ограничение доступа к TikTok, заявил, что это просто платформа, где каждый находит нужный ему контент, и ограничившие доступ видели там «ненужный контент». Министр юстиции Русланбек Давлетов отметил, что «в нашу эпоху невозможно ограничивать информацию, „сидеть“ на ней и удерживать».

25 декабря в Ташкенте, несмотря на отсутствие доступа к соцсети, планировалось провести TikTok Fest с участием российских и украинских блогеров и музыкантов, однако мероприятие было отменено. Министерство культуры, комментируя отмену концерта, заявило, что такие мероприятия имеют «негативное влияние на сознание молодёжи».

На данный момент TikTok остаётся в списке компаний-нарушителей законодательства, доступ к ресурсам которых в Узбекистане ограничен.