Социальная сеть TikTok вновь начала открываться в Узбекистане, сообщают интернет-пользователи. Сотрудники «Газеты.uz» проверили сообщения — в мобильном приложении видеоролики открываются, на сайте они почти не загружаются. В обоих случаях ресурс доступен без VPN.

Доступ к TikTok был ограничен в июле государственной инспекцией «Узкомназорат» в связи с «нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны». Одновременно недоступными стали Twitter, ВКонтакте и мессенджере Skype. Все эти ресурсы работают через VPN.

TikTok стал открываться вскоре после сообщения председателя попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа Комила Алламжонова (бывший глава Агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарь президента) о проведении переговоров с представителями руководства социальной сети.

Фото: t.me/allamjonov_ki.

«Если TikTok вреден, его необходимо превратить в полезный ресурс. Я думаю, что для всех будет выгоднее и правильнее не ограничивать деятельность таких компаний, а плотно с ними работать, налаживать сотрудничество», — написал он в своём Telegram-канале.

«С этой целью сегодня у нас была очень продуктивная онлайн-встреча с доктором Тео Бертрамом, вице-президентом TikTok, и другими высокопоставленными должностными лицами компании. На встрече мы обсудили вопросы взаимного сотрудничества», — сообщил Комил Алламжонов.

«Я предложил представителям TikTok адаптировать некоторые их внутренние нормы и процедуры в соответствии с ценностями и обычаями Узбекистана, нашим менталитетом. Было отмечено, что они готовы учесть это предложение, сотрудничать в этом направлении, а также ввести узбекский язык (в список языков, на которых доступен ресурс — ред.)», — отметил он.

В постскриптуме сообщения говорится «Сотрудничество началось».

На момент публикации TikTok остаётся в списке нарушителей прав субъектов персональных данных.

Отметим, что несмотря на недоступность некоторых интернет-ресурсов, государственные органы и чиновники продолжают ими пользоваться. Например, они продолжают публиковать сообщения в Twitter.

В сентябре партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») призвала полностью ограничить работу TikTok, назвав социальную сеть опасной для детей.

25 декабря в Ташкенте, несмотря на отсутствие доступа к соцсети, планировалось провести TikTok Fest с участием российских и украинских блогеров и музыкантов, однако мероприятие было отменено. Министерство культуры, комментируя отмену концерта, заявило, что такие мероприятия имеют «негативное влияние на сознание молодёжи».

Год назад в столице состоялась первая церемония награждения тиктокеров Узбекистана — Tashkent City TikTok Awards 2020. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, участвовавший в церемонии, отмечал: «Нам не нужно ограничивать тиктокеров. Узбекистан — демократическое государство, и мы не создаём препятствий для развития».